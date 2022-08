Beste ‘42-jarige man uit de gemeente Oost-Gelre’,

Proficiat, je bent de eerste, van hopelijk zeer vele. De eerste ‘boze boer’ die is veroordeeld voor levensgevaarlijke acties op de snelwegen, in dit geval de A18.

De rechtbank in Gelderland zette het vonnis en de toelichting online. Het vonnis luidt: een werkstraf van 80 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week en een schadevergoeding van 3600 euro. Ik vond het allemaal nogal laag, en zat dan ook vol smart te wachten op een tweet van Geert Wilders met de woorden ‘SLAPPE’ en ‘D66 NEPRECHTER’ erin, maar helaas. Maar ik ben dan ook een voorstander van het beschermen van de rechtsstaat, dus van het afstraffen van de bedreiging ervan. Ironisch genoeg een instelling die je zou verwachten van bijvoorbeeld de VVD, maar die zijn alleen van law and order als de gummiknuppel neerkomt op activisten die toch nooit op ze stemmen.

Jij was dus een van de dertig boeren die op 28 juli mest, plastic, stro en afval dumpte op de oprit en afrit van de A18. Het leidde tot een ‘gevaarlijke situatie voor medeweggebruikers’, niettemin reden jullie alle dertig weer weg ‘zonder zich te bekommeren om de veiligheid’ van anderen. Na jullie de mestvloed. Ik was wel benieuwd naar je verdediging, als de enige die op heterdaad werd betrapt – het lulletje van de trekkerrace. Gelukkig ontkende je niet dat je een varkenshouder uit Mariënvelde bent, dat is al heel wat: bij elke illegale actie door boeren zijn er wel een paar die stellen dat het de politie was, verkleed als boer. Als je die boeren mag geloven, heeft Nederland meer ‘romeo’s’ dan koeien. Een enorm leger stillen op klompen.

Je verdediging luidde dat je je ‘liet meeslepen’. Ik laat me ook weleens meeslepen, maar eigenlijk nooit om 4 uur ’s ochtends. Hoe werkt dat eigenlijk, je laten meeslepen door een ‘gecoördineerde actie’? Je moet toch een wekker zetten, neem ik aan, en besluiten dat je vandaag ons land niet gaat voeden, zoals je volgens jullie spandoeken immers doet. De vier dagen erna voedde je dat land ook niet, want toen zat je vast. ‘Dit maakte veel indruk op hem en zijn gezin,’ schrijft de Gelderse rechtbank. Dat klinkt alsof je ervan uitging dat je de middag na het dumpen van je zooi op een oprit wel weer thuis aan de koffie zou zitten; gezien de geringe prioriteit die opsporing en vervolging van jullie lijkt te hebben eigenlijk best een logische gedachte. Je had voor de zekerheid je kentekenplaten verwijderd, wat strafbaar is. Waarom is je rijbewijs eigenlijk niet gevorderd? De politie kan bij het CBR een melding maken van een bestuurder die niet voldoet aan de eisen van een rijbewijs. Jij lijkt me zo’n bestuurder.

De komende weken zullen we nog wel meer, maar nog steeds veel te weinig, types als jij voor rechtbanken zien verschijnen. Allemaal jarenlang aan het lijntje gehouden door VVD- en CDA-politici die ze wijsmaakten dat ze er met innovaties wel zouden komen, en nu dat een leugen blijkt allemaal opgejut door proleten als Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Die heeft nu aangekondigd harde acties op te schorten, als ‘blijk van goede wil’. De chanteur vermomd als charmeur.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.