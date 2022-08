'Wat voor land is Nederland anno 2022? Een land waar een baby sterft in een overvolle gymzaal'

‘Hoeveel asielzoekers heb jij bij je thuis opgenomen dan?’ Geen. Maar ik heb ook nog nooit een boef gevangen. Of een snelweg aangelegd. Ik ben daar ook helemaal niet geschikt voor. Ik heb domweg de kennis en kunde niet in huis om misdaad te bestrijden of grote infrastructurele projecten te realiseren. Mensen met allerhande oorlogstrauma’s begeleiden lijkt me ook een vak apart.

Indirect kan ik gelukkig wel bijdragen. Ik betaal immers belasting. En ik ga altijd stemmen zodat ik een ietsiepietsie ieniemienie klein beetje mee richting kan geven aan hoe dat geld wordt uitgegeven. Belasting betalen zou de mens een goed gevoel moeten geven. Kan je lachen, maar dat meen ik echt. Zoals je met plezier voor een paar mooie schoenen betaalt, zo zou je ook met plezier aan de fiscus moeten overmaken. Omdat je wanneer je om je heen kijkt zou moeten kunnen denken: de zaken zijn goed geregeld hier. Het kost iets, maar dan heb je ook wat.

Maar het lijkt mis te gaan in het stemhokje. Al jaren loopt iedere verkiezing en daaropvolgende formatie uit op een bittere teleurstelling. En dat is niet zozeer omdat ik links van het midden stem, hè? Want welke VVD-stemmer vindt nou echt dat er de afgelopen jaren wél goed beleid wordt gevoerd? Welke CDA-stemmer? Welke D66- of ChristenUnie-stemmer? Geen één toch? Van socialistisch links tot fascistisch rechts, coalitiepartij of oppositie, het maakt niet uit bij wie je een vakje rood hebt gekleurd, je bent teleurgesteld.

En terecht. Want het is een teringzooi. Een opstapeling van crisissen die noch werden voorkomen noch worden opgelost. Heb je er zelf geen last van, dan zie je een ander er wel aan lijden. Dan zie je die tyfusbende in Ter Apel. Dan lees je dat er daar in een sporthal die dienst doet als noodopvang een baby van drie maanden is overleden. Terwijl ik dit schrijf, wordt nog onderzocht waaraan precies en hoe en wat, maar het maakt me geen reet uit. Als een baby al dood gaat, dan in het ziekenhuis of in een ambulance onderweg daarnaartoe. Niet tussen honderden opeengepropte mensen. Niet omdat er te weinig zorg is. Of omdat die zorg te laat komt.

Nederland mag niet zo’n land zijn. We moeten om ons heen kunnen kijken, het nieuws aan kunnen zetten, en kunnen denken: dit is een beschaafd land. Dit is een beschaafd land en ik draag daar aan bij. Door belasting te betalen. Door eens in de zoveel jaar te stemmen op een partij die me niet al te onbeschoft en incapabel lijkt.

Maar wat voor land is Nederland anno 2022? Een land waar een baby sterft in een overvolle gymzaal. Een land waar Artsen zonder Grenzen noodhulp aan asielzoekers komt verlenen omdat de situatie mensonwaardig en vergelijkbaar met Moria is. Daar betalen we godverdomme geen belasting voor. Daar zijn we godverdomme niet voor wezen stemmen. Dames en heren in Den Haag, ga dit nou godverdomme eens effe heel snel heel goed regelen.