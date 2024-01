Slachtoffer Robert M. raakte beste vriendje kwijt

Het is nu vijf jaar nadat de Amsterdamse zedenzaak aan het licht kwam. Hoe is het nu met de tientallen slachtoffers van Robert M.?

"Ouders in de Robert M.-zaak vertelden bijvoorbeeld dat ze opeens van het beste vriendje van hun kind hoorden dat hij niet meer mocht komen spelen", vertelt Richard Korver, advocaat van de ouders van de slachtoffers, deze week in Nieuwe Revu.

Huilend in de auto

"Wat we me nog het meest bijstaat is hoe verschillende ouders ermee omgingen. De een nam zich voor het kind nooit te vertellen dat dit was gebeurd, de ander juist wel", zegt Korver in een groot interview. Korver maakte zich sterk voor het spreekrecht van de ouders van de slachtoffers in de rechtszaak. "Ouders in de Robert M.-zaak vertelden bijvoorbeeld dat ze opeens van het beste vriendje van hun kind hoorden dat hij niet meer mocht komen spelen. Dat is hartverscheurend voor zo’n kindje, maar ook voor die ouders."

"Of ouders die huilend in de auto zitten als ze hun kind voor het eerst weer moeten wegbrengen naar een ander kinderdagverblijf. Terwijl ze weten dat hun kind op een kinderdagverblijf is misbruikt. Er zijn ook mensen die hebben gezegd: daar waar wij als ouders niet twijfelden of we het goed genoeg deden voor ons kind, wisten we het vanaf december 2010 niet meer zo zeker. Zo diep grijpt het op hun leven in."

De zaak maakte ook diepe indruk op Korver zelf. "Maar verder moet ik me voor een heel groot deel ook afsluiten. Omdat ik anders mijn werk niet goed kan doen. Wat mij daarbij hielp is om de kinderen nummers te geven in plaats van namen. Baby 1, baby 2, et cetera. Zo heb je bewust of onbewust allerlei trucjes om het niet tot je door te laten dringen."

'Ontsla top ministerie'

Korver staat ook de familie van Mitch Henriquez bij, de Arubaan die vorig jaar zomer omkwam door politiegeweld. In het interview gaat hij in op de integriteit van de overheid.

"Ik heb ooit ergens gelezen: Integer zijn is het goede doen als je denkt dat niemand kijkt. Daar zit wat in. Als je in zo’n zaak van Mitch Henriquez mag concluderen dat men heeft gedacht: we komen ermee weg als we zeggen dat hij onwel werd in de bus, want er heeft niemand gekeken, dan verwacht ik eigenlijk van de overheid dat die snoeihard optreedt. Dat die zegt: ho, ho ho, jullie hebben verdomme het geweldsmonopolie gehad, jullie hebben een ambtseed, en dan gaan jullie ons voorliegen? Huppatee, allemaal vast, in alle beperkingen, en wij zoeken dit tot de bodem uit."

"De manier waarop ze het nu doen is funest voor de acceptatiegraad van de rechtstaat en daarmee ook van hen die de rechtstaat vertegenwoordigen. Dat is helemaal niet goed. Bij de affaire die je nu hebt met dat bonnetje (van Fred Teeven, red.) ga je ook bijna denken: ontsla die hele top in dat ministerie. Hoe halen ze het in hun hoofd? Hoe moet een mens op deze manier nog vertrouwen hebben in een ordentelijke afwikkeling van welk geschil dan ook?"

