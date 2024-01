Portret: Anker & Anker, 'het advocatenkantoor voor al uw misdaden'

Ze noemen hun kantoor ‘Anker & Anker, voor al uw misdaden’. Voor de Friese tweeling Hans en Wim Anker heeft iedereen recht op een eerlijk proces, dus ze verdedigen ook de meest meedogenloze misdadigers. Tussen het mastklimmen en het spijkerslaan door. ‘Dat we ons in onze eigen tijd vermaken met dingen die we leuk vinden, gaat nimmer ten koste van het werk.’

Fotografie ANP, HH

Vanuit het principe dat iedereen volgens de grondwet recht heeft op een eerlijk proces, verdedigen de Friese strafpleiters geregeld mensen die door andere advocaten zijn geweigerd en voor wie de schuld bij het publiek en de media reeds vaststaat. Dat levert de Ankers zowel onbegrip als dreigementen op. Bekende zaken uit het verleden zijn Ferdi E., (de moordenaar van Gerrit Jan Heijn), Richard Klinkhamer (de schrijver die zijn vrouw ombracht) en Martha U. (de Engel des Doods).

Vooral door de zaak rondom Robert M., die in de Amsterdamse kinderdagverblijven Het Hofnarretje en Jenno’s Knuffelparadijs de veroorzaker was van minstens 83 gevallen van misbruik met kinderen, kregen de Ankers stevige kritiek. Sterker nog: toen het met dikke koppen in de kranten had gestaan dat de Friese verdedigers de zaak Robert M. hadden aangenomen, lagen de volgende ochtend op kantoor alle ruiten eruit. Nadat de glaszetter een en ander had hersteld, liet de ochtend daarop hetzelfde beeld zien: louter scherven.

7 weken lang hebben de Ankers met dichtgetimmerde ramen gewerkt; het noodhout was niet sfeervol, wel effectief. De walging van de samenleving werd nog verder tastbaar door de vierhonderd haatmails in de eerste nacht en veel meer dan duizend in de weken erna. Wim Anker: ‘Waar ik ook kwam, steeds kreeg ik de vraag hoe we dat monster nou konden bijstaan. Als ik door Maastricht wandelde met mijn dochter, riepen ze me “pedo-advocaat” toe. Zo ging dat 3,5 jaar lang. Terwijl juist Robert M. een adequate, stevige en sterke verdediging nodig had. We hadden er vier man op gezet. Pro Deo.’

Om gei?nteresseerden meer inzicht te geven in de beweegredenen van de beide Ankers om omstreden misdadigers bij te staan, geven de heren al sinds 1981 lezingen. Daarnaast verzorgt Wim door het hele land theatercolleges. Zo’n voorstelling is – hoe kan het ook anders – doorspekt met humor, maar laat tegelijk op een fascinerende manier zien hoe de mannen te werk gaan, waarom ze zo sterk achter hun ideologie staan en welke consequenties er kleven aan het verdedigen van mensen die door de maatschappij worden uitgekotst.

Wim: ‘We zeggen al meer dan 35 jaar: overdag verdedigen we onze clie?nten, ’s avonds en in de weekenden verdedigen we onszelf. We hebben een prachtig beroep, maar de samenleving ziet dat niet. Er zijn veel vooroordelen over ons werk, onder andere dat we e?e?n pot nat zouden zijn met de verdachten. Ik heb weleens gehoord dat ik de papegaai van de verdachte ben. Om die misverstanden uit de wereld te helpen, geef ik drie keer per week een lezing. Dat is zo’n 150 keer per jaar, ik heb er al 4500 gedaan. Ik wil duidelijk maken waar we voor staan, dat het beroep van strafadvocaat belangrijk is, dat we geen zakkenvullers zijn en dat het zeker geen glitter en glamour is.’

