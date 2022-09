Jan Roos over Roy Donders: 'Hij blijft een nicht als een knol'

De stylist van het Zuiden houdt van jongens, huispakken én meisjes pakken?

Showbizzminnend Nederland rolde in maart massaal van de zitbank toen het nieuws bekend werd dat Roy Donders de herenliefde heeft ingeruild voor een leven met een vrouw. De gelukkige is een niet onknappe, pornoblonde Barbie met de naam Michelle Bibi. De Tilburgse confectiegek en het Eindhovense rondborstje vielen als een blok voor elkaar op het Griekse eiland Rhodos. Hoewel Donders ongetwijfeld niet kon wachten om de Pamela Anderson lookalike eens op z’n Grieks te verwennen, moest hij nog even geduld hebben aangezien zijn hete verovering op dat moment nog in een andere relatie zat. Dat het Brabantse vrouwke al een kindeke van zeven heeft, zou voor vele mannen misschien een kleine hindernis zijn, maar voor ‘ons Royke’ beslist niet: hij wil zelf graag pappa worden en ziet Michelle als hét levende bewijs dat dat bij haar goed mogelijk is.

Zij van Donders is nu zwanger, blijft hij dan nog wel zanger?

Inderdaad, de twee zien nu de gevolgen van de daad: zij is in verwachting van hem. Dat had eerst nog wat voeten in de aarde, want de sterrenstylist was onlangs nog naar het ziekenhuis geweest om zijn zaad te laten testen. Volgens de artsen bleek de ondernemer die vier jaar geleden nog zijn kledingzaakje failliet zag gaan, ook minder vlot met zijn andere zaakje te zijn. ‘Traag zaad’, zo luidde de conclusie, waarop het liefje van de paillettenprins dacht dat ze gerust kon stoppen met de pil. Binnen een maand prikte Donders echter raak. Dat hij straks als kersverse pappa geen tijd meer zal hebben om te zingen, is iets waarvoor we alleen maar kunnen duimen. Maar aangezien zijn Michelle hiervoor een relatie had met een andere volkszanger, namelijk Ferry de Lits, zullen de verplichte volksliedjes wel in het samenlevingscontract zijn opgenomen.

Wat vindt Roy Donders van zichzelf?

‘Van langzaam werkend traag zaad naar superzaad, dat is ook apart.’

Wat vinden wij van Roy Donders?

Dat hij vader wordt, kwam voor ons als een Donderslag bij heldere hemel.

Wat vinden anderen van Roy Donders?

ROB GEUS - tv-spelletjescollega

‘De laatste jaren kom ik Roy keer op keer tegen in allerlei tv-programma’s: Expeditie Robinson, Stelletje Pottenbakkers, De Alleskunner VIPS. Roy is een gezellige gozer. Hij is een echte familiejongen, heel gevoelig, iemand met humor en een echte streber. Hij doet z’n best en wil altijd winnen; dat pottenbakkersprogramma heeft hij toen ook gewonnen. Bij Robinson liet hij voor veel mensen een heel andere kant van zichzelf zien; wie hem vooraf wat vrouwelijk of overdreven gay vond, zag toen ineens zijn mannelijke kant, maar ik vond het ook wel weer sprekend dat hij opgaf omdat hij z’n familie zo miste.

Ik run in Barendrecht een restaurant met mensen met een beperking en Roy is een paar keer langs geweest. Hij gaat superleuk met iedereen om daar, hij omarmt wat we doen en neemt alle tijd voor ze. Dat hij een vriendin kreeg? Ik dacht dat het een grap was, dat kon toch niet? Het bleek echt waar; een hele omslag. Wat ik ervan meekrijg, is dat hij heel gelukkig is. Dat hij vader wordt, kwam nogal als een verrassing bij me binnen. Aan de andere kant verbaast het me ook weer niet, omdat hij een family guy is. Ik denk dat hij zeker een goede vader zal kunnen zijn. Hij is sociaal, zorgzaam, wil graag dingen goed doen. Of ik zijn huispakken destijds ook heb gedragen? Nu niet doorslaan, hè?’

JAN ROOS - beroepsbrombeer

‘In onze uitzending van Roddelpraat behandelen we Roy Donders niet heel vaak, omdat hij natuurlijk een vrij oninteressant persoon is. Bij ons op de website wordt hij wel geregeld besproken als “De Nicht uit het Zuiden”. Nederland is gevuld met nontalenten; mensen die niks kunnen, maar beroemd worden omdat ze randfiguren zijn. Neem de Meilandjes, de familie Gillis en ook zo’n Roy Donders. Wat kunnen die nou eigenlijk? Niet heel veel, maar mensen vinden het vermakelijk om iemand te zien die ook niet veel kan. Behalve dat ene grote talent om een ongelooflijk grote nicht uit te hangen, maar dat kan nu niet meer. Dat hij zou gaan trouwen en een kind krijgen, dat konden wij allang zien aankomen. Hij wilde wel vader worden, een Brabants papaatje, carnaval vieren met z’n kindjes. Het probleem was alleen dat hij daarvoor al jaren de verkeerde seksuele handelingen uitvoerde. Hij heeft het lang geprobeerd, maar het lukte hem maar niet om bevrucht te raken, dus moest hij toch maar aan de vrouw. Hij blijft natuurlijk een nicht als een knol. Hij is een van de grondleggers van de Griekse beginselen, die gaat echt niet op een dag wakker worden en denken: nu ben ik van de meisjes. Ik denk dat dit de tweede keer in zijn leven is geweest dat hij een poes heeft gezien, namelijk bij zijn eigen bevalling en bij de bevruchting van Michelle. Die jongen is zich waarschijnlijk helemaal doodgeschrokken.’

MARVIN OPHOF - ex-vriend

In Weekend: ‘Ik denk dat zijn ouders blij zijn dat ik weg ben. Niemand is goed genoeg in hun ogen. Ik heb altijd het idee gehad dat ze in mijn gezicht leuk deden, maar achter m’n rug om liever Roy voor zichzelf hadden. Ik kon er gewoon niet meer tegen. Ik stelde nog voor er samen voor te vechten, maar dat wilde Roy niet meer. In de dagen na de breuk hoorde ik niets meer van hem. Hij belde niet om te vragen hoe het ging, niets. Hij heeft mij als oud vuil buitengezet.’

ADRIE VAN DEN BERK - Berk Music

‘Roy heeft net zijn nieuwste single bij ons gereleased. Het nummer Liefde kent geen grenzen gaat over zijn liefde voor Michelle. Of het aanstaande vaderschap goed voor zijn carrière is? Een jonge vader zal wat vaker thuis moeten zijn voor de flesjes en de luiers, hè? Hij kwam een tijd terug samen met zijn moeder naar me toe, hij moest me wat vertellen. Hij legde uit dat hij zich wat anders was gaan voelen, eigenlijk tijdens de relatie met zijn ex-vriend al. Hij zei:

“Ik heb altijd van mannen gehouden, maar mijn leven is veranderd, ik voel me anders.” En toen kwam binnen een half jaar Michelle in beeld.’