'Ongehoord Nederland is al lang weer door naar de volgende rel'

Beste minister Ernst Kuipers,

Opvallend chagrijnige antwoorden gaf u deze week op Kamervragen. Het waren eigenlijk niet eens antwoorden, het was een reprimande. Volkomen terecht, want de vragen waren geen vragen. Ze waren vooral het bewijs dat we inderdaad een kartel hebben in Nederland, zoals altijd wordt beweerd door Thierry Bauet (die deze week nog door zijn eigen achterban werd bekritiseerd omdat hij aangifte deed van de geboorte van zijn kind, zoals in Nederland verplicht is, maar volgens zijn achterban een vorm van verraad is – iedere politiek leider krijgt de volgers die hij verdient). Alleen bestaat dat kartel aan de uiterste rechterkant.

Wat was er gebeurd? Het duo Yves Gijrath en Erik de Vlieger heeft een podcast. Gijrath was de man die je vroeger altijd in de krant zag met beurzen voor rijke mensen zonder smaak. Als je zegt ‘rijk en geen smaak’, denk je natuurlijk meteen aan Erik de Vlieger, een soort twitterversie van Gilles de la Tourette. Nou, die twee mannen werken dus samen, en omdat er tegenwoordig meer mensen in Nederland met dan zonder een eigen podcast zijn, moet je af en toe scoren met een relletje, en het relletje van dit duo was beweren dat Jaap van Dissel corrupt is en smeergeld had aangenomen. Hun bewijs was een acceptgiro, met een verkeerd rekeningnummer en een verkeerde aanhef, maar waarom zou je onderzoek doen als je geen journalist bent, maar gewoon een kwaadaardige versie van de Muppets Statler and Waldorf?

Toen het RIVM dreigde met juridische stappen, boden de twee excuses aan, uiteraard precies op de lafhartige, halfslachtige manier die bij dit soort bescheten mannetjes hoort.

Maar inmiddels hadden de beschuldigingen de volgende schakel in het bruine kartel al bereikt: een tv-uitzending van Ongehoord Nederland, de omroep van oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens, die zo verslaafd is geraakt aan oorlog dat hij die nu naar het Mediapark heeft gehaald. Omdat ze bij ON niet genoeg beelden konden vinden van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan, hadden ze nog ruimte over om de ongefundeerde beschuldigingen al even ongefundeerd op de buis te brengen, want ze zijn immers slechts een opinieprogramma, en ook onzin is een opinie. En ja, toen waren de beschuldigingen geuit op onze publieke omroep, dus kon de derde schakel in het bruine kartel aan de slag: Gideon van Meijeren, het uilskuiken van Minerva, stelde er Kamervragen over, samen met Wybren van Haga, ook al zo’n fan van de feitenvrije samenleving.

Want zo werkt dat: die twee podcastpaupers mompelen er onder juridische druk nog een verplicht sorry’tje uit, maar ON is al lang weer door naar de volgende rel, en in het universum van Van Meijeren en Van Haga is ieder voortschrijdend inzicht een capitulatie, dus die trekken die vragen ook niet terug als blijkt dat ze al lang zijn beantwoord.

Dat is het dus, het ware kartel. Een levende kettingbrief van stumperds.