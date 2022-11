Met welke risico’s moet je rekening houden als ondernemer?

Voor ondernemers kunnen bepaalde onzekerheden grote invloed hebben op de bedrijfsvoering. Want, ondernemen betekent risico’s nemen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat een onzekerheid altijd tot benarde situaties leidt. Wanneer je voldoende aandacht geeft aan het verlagen van bedrijfsrisico’s, geef je jezelf extra tijd als er een probleem dreigt te ontstaan. In dit artikel geven we je tips waar je aan moet denken en zetten wij een aantal risico’s voor ondernemers op een rij. Zo ben je altijd goed voorbereid.

Vooraf risico’s in kaart brengen

Om vervelende, onoplosbare situaties te voorkomen, is het als ondernemer altijd belangrijk om risico’s in kaart te brengen. Dit kan met behulp van een zogenaamd BedrijfsContinuïteitsPlan (BCP). Vergeet daarbij de kleine risico’s niet. Een calamiteit is namelijk eerder een opeenstapeling van kleine risico’s dan het voorvallen van een grote.

Zorg dat je in ieder geval een plan of draaiboek hebt met stappen die je direct kunt maken, mocht er een voorval plaatsvinden. Zo hoef je niet over alles na te denken en kun je tijd besparen met vooraf gemaakte maatregelen. En zoals ze zeggen: tijd is geld.

Bepaalde bedrijfsverzekeringen kunnen ervoor zorgen dat je bedrijf niet stil komt te liggen bij schade. Bekijk dus altijd de verschillende opties hiervoor. Kies je voor een verzekering? Dan draag je de risico’s over aan een verzekeraar. Belangrijk hierbij is om goed kijken wat er wel en niet in de voorwaarden van je verzekering staat, zodat je bij schade door een bedrijfsincident niet ook nog voor ongewenste verrassingen op financieel gebied komt te staan.

Hieronder lichten we verschillende situaties toe die kunnen ontstaan binnen je bedrijf. Wanneer je deze van tevoren goed in kaart hebt gebracht en de juiste voorzorgsmaatregelen hebt genomen, hoeven deze niet direct tot onoplosbare problemen te leiden.

Situatie 1: Cyberincidenten

In de moderne wereld is elektronica haast onmisbaar. Vrijwel geen bedrijf opereert nog offline. Connectiviteit brengt echter ook risico’s met zich mee. Denk aan datalekken of het wegvallen van het internet waardoor je niet kunt werken.

Als je een bedrijf hebt waarbij internet noodzakelijk is, dan kun je zomaar voor een dag stilvallen. En is er een back-up plan als de stroom wegvalt? En wat doe je in geval van een datalek? Door voor deze zaken een protocol op te stellen, kun je snel handelen zodra er een incident plaatsvindt.

Ook criminaliteit dringt door tot het digitale werkveld: denk aan hackers en ransomware of gijzelsoftware als chantagemiddel en IT-problemen. Cyberrisico’s lijken misschien op het eerste gezicht niet ernstig, maar kunnen grote gevolgen hebben. Voldoende reden om de beveiliging van je accounts en dergelijke te controleren en een plan te maken wat te doen bij een datalek of uitval van elektronische diensten.

Situatie 2: Ziekte bij jezelf of personeel

De coronapandemie heeft natuurlijk enorm veel invloed gehad op het bedrijfsleven. Met ziekte van personeel en ondernemers zelf moesten velen zich aanpassen. Bovendien werden bedrijven door de overheid verplicht om werknemers thuis te laten werken. Weet jij al wat je doet als meerdere personeelsleden tegelijkertijd uitvallen? En wie neemt jouw taken tijdelijk waar als je zelf uitvalt? Door deze vragen vooraf te beantwoorden ben je goed voorbereid, mocht het gebeuren.

Situatie 3: Wijzigingen in wetgeving en voorschriften

Veranderingen in overheidsplannen kunnen negatieve gevolgen hebben voor bepaalde bedrijven. En dit kan dus een bedrijfsrisico zijn. Denk aan de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en het verplicht thuiswerken.

Ook de recente boerenprotesten die zijn ontstaan door onder andere het stikstofbeleid van de overheid. En wat dacht je van de andere wijzigingen in regelgeving die met de klimaatakkoorden en de duurzaamheidsplannen gepaard gaan. Veel plannen zullen niet zomaar worden ingestemd, waardoor anticipatie van bedrijven nog goed mogelijk is. Zorg dus dat je de actualiteiten in jouw vakgebied goed bijhoudt!