Neerlands Hoop: waterondernemer Sid Vollebregt

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: waterondernemer Sid Vollebregt (30).

Fotografie Gerard Wessel

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘We zijn bezig met een groot project op Kaapverdië. Een dorp dat nu nog afhankelijk is van een vrachtwagen die elke dag vers water komt bezorgen, gaan wij voorzien van schoon drinkwater, gemaakt met behulp van duurzame energie. Inmiddels zijn bijna alle contracten getekend, de vergunningen zijn geregeld en we hebben een stuk land waar we op kunnen bouwen. De beste beslissing die ik daarin heb genomen is dat we iemand erbij hebben gehaald met lokale ervaring. João is Kaapverdiaan, spreekt de taal en snapt hoe men daar zaken doet. Hij heeft ons fantastisch geholpen om dit mogelijk te maken.’

Hoe maken jullie schoon drinkwater van zeewater?

‘Door ontzilting. Daarbij pers je zeewater heel hard door een membraan, waar alle zouten, bacteriën en virussen niet doorheen kunnen. Die techniek wordt al decennia toegepast, maar er is erg veel energie voor nodig. Die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Wij ontzilten met duurzame energie. Het lastige daarvan is dat het fluctueert: zon heb je alleen overdag, de wind kan gaan liggen. Terwijl je het liefst 24 uur per dag wilt blijven ontzilten, omdat er anders organismen in de membranen gaan groeien. Je kunt een tank bovenaan een heuvel zetten en de zwaartekracht zijn werk laten doen. Maar om onderaan de heuvel voldoende druk te genereren, heb je zo’n 500 tot 600 meter hoogteverschil nodig. Onze installaties zijn efficiënter omdat wij de druk hergebruiken van het restwater dat niet door het membraan gaat. Als wij zon, zee en 90 meter hoogteverschil hebben, kunnen wij water produceren voor tussen de 1 en 3 euro per kubieke meter. Op Curaçao bijvoorbeeld betaal je daarvoor tussen de 5 en 8 euro.’

Lees het hele interview met Sid Vollebregt op Blendle.