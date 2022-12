Waarom een VPN zo belangrijk én handig is

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met VPN Nederland.

Je hoort steeds vaker dat iemand gebruik maakt van een VPN, en dat is niet zonder reden. Niets wat je op het internet doet, is privé. Elke keer dat je online bent, is je informatie openbaar en dus voor iedereen te zien. VPN staat voor Virtueel Privé Network en is een tool die je privacy online beschermt. Maar wat zijn een paar van de belangrijkste dingen die een VPN voor je doet?

Een VPN versleutelt al je onlinegegevens met een codering, zodat alles wat je online doet volledig privé blijft;

Een VPN verwisselt je IP-adres met een ander IP-adres, zodat niemand je nog kan volgen op het web;

Een VPN beschermt je tegen hackers en criminelen op openbare wifi, houdt het netwerk op je werk veilig en verbergt zelfs je virtuele locatie.

Onbeperkt streamen in binnen- en buitenland

Een VPN beschermt je online, maar dat is niet het enige wat deze tool doet. Zo heeft het gebruiken van een VPN nog een ander fijn voordeel. Zo kun je met deze tool nog veel meer films en series kijken op streamingdiensten als Netflix, Prime Video en Disney+.

Aan de hand van je IP-adres maken streamingdiensten namelijk blokkades of beperkingen, waardoor je niet alle series of films kunt zien. Je maakt immers vanuit Nederland verbinding. Met een VPN wordt je IP-adres verwisseld, waardoor streamingdiensten niet kunnen zien vanuit welke plek je wilt streamen.

Ook als je in het buitenland bent en Glory via Videoland wilt kijken, kun je dus alsnog lekker de wedstrijd kijken. Een VPN deblokkeert blokkades of beperkingen, waardoor je toch online toegang hebt tot elke website of platform. Ideaal!

VPN Nederland

Met een VPN kun je dus écht anoniem gebruik maken van het internet. Er bestaan diverse VPN-diensten, maar de een is de ander niet. VPN Nederland – de naam zegt het al – is 100 procent Nederlands en is voor en door Nederlanders gemaakt. De applicatie is in het Nederlands en als je support nodig hebt, staat een Nederlands team je te woord.

Meerdere apparaten

In tegenstelling tot andere VPN-providers beperkt VPN Nederland zich niet tot een bepaald aantal apparaten waarop je de VPN kunt gebruiken. VPN Nederland biedt namelijk een onbeperkte apparaatondersteuning. Je hebt dan ook maar één VPN Nederland-account nodig om al je apparaten te beschermen met een speciale en overzichtelijke app.

App en desktop van VPN Nederland

Benieuwd wat VPN Nederland je nog meer kan bieden? Neem dan snel een kijkje op de site.

Speciale aanbieding

Zie jij een abonnement op VPN Nederland wel zitten? Maak dan snel gebruik van de speciale aanbieding. Zo betaal je met deze aanbieding bij VPN Nederland in plaats van €149,25 slechts €23,88 voor een jaarabonnement. Dat is slechts €1,99 per maand. Waar wacht je nog op? Abonneer je HIER.

Met VPN Nederland herstel je je online privacy, bescherm je je gegevens en beveilig je al je apparaten met slechts één VPN-account. Ook geniet je van onbeperkt streamen en downloaden. Wat wil je nog meer?