Wat is een VPN en waarom zou ik die gebruiken?

Wat is een VPN in het kort?

In het kort is een VPN een verbinding tussen jouw apparatuur en het wereldwijde net. De verbinding wordt opgezet naar een VPN-server. Deze VPN-server versleutelt de data die door de tunnel wordt gestuurd. De VPN-server ontvangt ook weer data terug, die wordt gebruikt om de pagina die je bezoekt te kunnen tonen.



Dat is handig, want op die manier kunnen hackers en pottenkijkers je data niet ontvreemden. Normaal gesproken gebruiken cybercriminelen de data om aan waardevolle gegevens zoals wachtwoorden en bankgegevens te komen. Soms kan de data zelfs aangepast en gemanipuleerd worden. Met een VPN is dit risico een stuk kleiner.

Veiliger internetten met een VPN

Met een VPN internet je een stuk veiliger dankzij de versleuteling. Daarnaast heeft het nog een ander voordeel: de VPN-server leent zijn IP-adres uit. IP-adressen worden vaak gebruikt om gebruikers te traceren en te volgen. Zo wordt bij een websitebezoek bijvoorbeeld je IP-adres opgevraagd door marketingbedrijven, om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.



De zoekopdrachten die je doet bij Google, worden opgeslagen en gepersonaliseerd middels je IP-adres en middels cookies. Als je steeds vanaf een ander IP-adres verbindt, lijkt het net alsof je iemand anders bent. Zo wordt het lastiger om sessies te koppelen en weten marketingbedrijven minder van je.

Openbare netwerken

Misschien gebruik je wel eens gratis wifi. In de trein, in het restaurant of op de luchthaven is er vaak een mogelijkheid om met openbare netwerken te verbinden. Handig, want dan kun je gratis internetten. Erg veilig is het gebruik van dit soort netwerken niet. Vaak is er namelijk geen versleuteling op deze netwerken.



Dat betekent dat je gegevens gewoon ‘ruw’ over het netwerk worden gestuurd. Die gegevens kunnen worden onderschept door hackers en andere cybercriminelen. Soms zetten oplichters zelfs een nepnetwerk op, met een legitieme naam, zodat je rechtstreeks in de val loopt. Je gegevens kunnen dan zelfs voor identiteitsfraude worden gebruikt. Of nog erger: je bankrekening kan worden geplunderd. Door een VPN te gebruiken, plaats je jezelf buiten het openbare netwerk. Het enige dat men dan kan zien, is dat je een VPN gebruikt. Wat je ermee doet, kan niet worden gezien.

Geoblokkades opheffen

Als je op vakantie gaat, heb je het vast wel eens gemerkt: buiten de Europese Unie kun je geen NPO of Nederlandse commerciële zenders online kijken. Dat komt doordat de auteursrechten niet voor andere landen dan Nederland worden betaald. Daarom moeten zenders de inhoud blokkeren voor andere landen. Wanneer je met een VPN-server in Nederland verbindt, krijg je een Nederlands IP-adres. Daardoor lijkt het net alsof je gewoon vanuit Nederland verbindt. Je krijgt dan gewoon toegang.



Het werkt ook andersom: als je vanuit Nederland met een VPN-server uit het buitenland verbindt, kun je het buitenlandse aanbod van bijvoorbeeld Netflix zien. Verbind je met een server in het Verenigd Koninkrijk? Dan kun je ook de inhoud van BBC iPlayer zien. Ontzettend handig!



Met een VPN internet je dus niet alleen veiliger en anoniemer, maar ook een stuk vrijer. Als je kiest voor een betaalde aanbieder, weet je zeker dat je data veilig is. Dat is die paar euro per maand zeker waard.