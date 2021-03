Zo kijk je de Amerikaanse Netflix vanuit Nederland

Amerikaanse Netflix-gebruikers kunnen veel meer series en films zien en met een simpel trucje kun jij dat ook, gewoon vanuit Nederland.

De films en series die je in ieder land kunt zien, wijken van elkaar af. De Netflix-variant voor Amerikanen staat erom bekend het grootste aanbod aan films en series te bieden. De reden daarvoor is dat de streamingdienst voor ieder land opnieuw uitzendrechten betaalt.

Als Netflix voor een specifieke film uitzendrechten betaald om in Amerika te vertonen, is de film voor Amerikanen te zien. Die film is in dat geval niet automatisch ook vanuit Nederland te kijken. Daar heeft Netflix immers niet voor betaald.

Probeer je toch vanuit Nederland de film te zien, dan krijg je de melding dat de film niet beschikbaar is. Helaas pindakaas, zul je denken. Gelukkig is er een manier om ook al het Amerikaanse aanbod vanuit Nederland te kijken.

Doe alsof je in de VS bent

Om Netflix als een heuse Amerikaan in te zien, moet je de streamingdienst laten denken dat je je in de Verenigde Staten bevindt. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Het lukt met behulp van een technisch snufje, waar je niet al te veel technische kennis voor nodig hebt.

Dat zit zo: op basis van jouw IP-adres wordt je virtuele locatie uitgelezen. Die locatie bepaalt welk Netflix-aanbod je te zien krijgt. Netflix zal je het Nederlandse aanbod laten zien wanneer je vanaf je privénetwerk inlogt, omdat het IP-adres is gekoppeld aan de server op jouw fysieke locatie.

Weet je je IP-adres en daarmee ook je virtuele locatie aan te passen, dan wijzigt het aanbod dat je in Netflix ziet. Dat klinkt erg ingewikkeld, maar met behulp van een VPN krijg je dit met een paar klikken voor elkaar.

Hoe werkt het?

Met een zogeheten Virtueel Privaat Netwerk verloopt je internetverkeer via een extra server. Alles wat je daarna op internet doet, gaat eerst langs die server. Het krijgt daarna alle eigenschappen mee die bij die server horen.

Dat betekent dat ook je virtuele locatie - waaraan Netflix je herkent - is aangepast van je fysieke locatie naar de virtuele locatie van die server.

De locatie van die extra server kan je zelf kiezen. Wil je Netflix USA kijken, dan verbind je je VPN met een server in de Verenigde Staten. Maar ben je meer fan van, zeg, nagesynchroniseerde films in het Duits: ook dat kun je met een VPN met een Duitse server voor elkaar krijgen. Voor ieder wat wils dus.

Een VPN kiezen

Er zijn ontzettend veel VPN’s beschikbaar om uit te kiezen. Iedere aanbieder heeft weer andere eigenschappen en een ander prijskaartje. Het is dus verstandig om je te verdiepen in de verschillende opties voor een VPN waarmee je kunt Netflixen.

Om de keuze wat makkelijker te maken, heeft VPNGids allerlei VPN’s getest en beoordelingen geschreven. Lees dus vooral even de VPN reviews als je niet weet waar je moet beginnen.