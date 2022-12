Zo verzeker jij jouw woning goed

Een huis met hypotheek? Opstalverzekering verplicht

Als je een huis koopt dan sluit je daar in de meeste gevallen een hypotheek voor af. Als er een hypotheekschuld op je huis rust dan is een opstalverzekering verplicht. Je huis dient voor de bank of verzekeraar die de hypotheek verstrekt immers als onderpand. Als je niet aan je aflossingsverplichting kunt voldoen dan kan de bank het huis verkopen om zo de schuld terug te krijgen. Als het huis afbrandt of anderszins zware schade oploopt dan kan dat niet meer. Maar ook als je de hypotheek volledig hebt afgelost is het verstandig om een opstalverzekering te hebben. De kosten voor herstel zijn vaak dusdanig hoog dat ze niet zijn op te brengen voor de meeste huiseigenaren. Zorg ervoor dat je opstalverzekering al loopt zodra je de sleutel krijgt van je koophuis. Vanaf dat moment ben je immers eigenaar en verantwoordelijk.

Je inboedel goed verzekerd

Vroeger werd er door verzekeraars gewerkt met lijsten met inboedel. Verzekerden moesten dan soms tot in detail opgeven wat ze aan spullen in huis hebben. Vandaag de dag is dat meestal niet meer nodig. Een inboedelverzekering wordt vandaag de dag meestal afgesloten zonder risico op onderverzekering. Er wordt dan uitgegaan van een gemiddelde waarde van de inboedel. Soms wordt daarbij nog onderscheid gemaakt tussen standaard en luxe. Heb je bijzondere objecten zoals kunst of dure video- en audioapparatuur dan kun je die apart verzekeren. Datzelfde geldt voor een dure fotocamera, sieraden of spullen voor een hobby.

Is de dekking voldoende?

Voordat je een inboedelverzekering afsluit is het belangrijk te beoordelen of de dekking past bij jouw situatie. Zo zijn er verzekeringen die schade dekken die wordt veroorzaakt door je huisdieren of door je kinderen, ook als dat in je eigen huis gebeurt. Daarnaast zijn er verzekeringen die schade dekken aan goederen die zich buiten je huis bevinden. Dus stel je laat je dure merkschoenen vallen als je op een brug staat en ze verdwijnen onder water, dan kan de schade worden gedekt. Datzelfde geldt als je onderweg je dure gouden armband verliest.

Combinatiepakketten

Als je een eigen huis hebt dan kun je vaak een combinatiepakket afsluiten. Als je de opstalverzekering en de inboedelverzekering bij dezelfde maatschappij afsluit dan levert dat vaak een lagere premie op. Je kunt het pakket desgewenst uitbreiden met een WA-verzekering voor je gezin of een reisverzekering. Ook het verzekeren van een auto of scooter kan soms in een pakket worden opgenomen. Op die manier kun je besparen op de premie.

De premie voor je verzekeringen

De premie voor een verzekering betaal je soms in één keer. Als je meerdere verzekeringen bij één maatschappij afsluit is het vaak mogelijk om de premie per maand te betalen. Op die manier hoef je dus niet een groot bedrag in één keer over te maken. Zorg ervoor dat je de premie altijd op tijd betaalt en dat er geen achterstand ontstaat. Als je een schade wilt claimen en er is een achterstand in de premiebetaling dan is de kans groot dat de verzekering niet uitkeert.

Dit artikel is in samenwerking met Alpina tot stand gekomen.