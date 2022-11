Kees van der Spek over Tahmina Akefi: 'Ik heb helemaal geen zin in dat gezeik'

Publiceert Tahmina Akefinou een boek mét Peter R. de Vries of óver hem?

Als we de stellige beweringen van de journalist en auteur van Afghaanse afkomst mogen geloven, waren zij en Peter in hun liefdesnestje al begonnen met een boek. Aangezien de grote boze buitenwereld aanvankelijk niet mocht weten dat Akefien De Vries elkaar ’s nachts in slaap kietelden, zou het boek een soort coming-out worden. Een openbaring van hun tot dan toe geheim gebleven vlindertjes in de buik. Het boek van de markante misdaadverslaggever en zijn prachtige Perzische poes moest rond deze periode ergens uitkomen. Ze hadden het dus naar verluidt samen gepland, de eerste vijf hoofdstukken samen geschreven, maar er kwam een kink in de kabel, roet in het eten en zand in de motor: De Vries werd vermoord. Hetgeen voor Akefi overigens geen reden was om het boek niet alsnog uit te brengen. Het verschijnt deze maand.

Waarom krijgt Akefiuit alle hoeken van de media kritiek?

Haar geloofwaardigheid wordt in twijfel getrokken doordat intimi rondom Peter R. de Vries niet op de hoogte waren van de aard van hun relatie. Met de titel van het boek, namelijk Mijn Grote Liefde, legt Akefinogal wat gewicht in de schaal. Ze kent de relatie die ze met de omgebrachte journalist had behoorlijk wat waarde toe, terwijl De Vries’ familie en vrienden haar naam slechts een paar keer hadden horen vallen. Bovendien maakte Akefipas in januari 2022 bekend dat zij en De Vries een relatie hadden, terwijl de aanslag al een half jaar eerder had plaatsgevonden. Zij en De Vries leerden elkaar in 2015 kennen en hadden plannen om te trouwen. Nu ze solo een boek uitbrengt over hun liefde wordt ze beschuldigd van mediageilheid en lijkenpikkerij.

Wat vindt Tahmina Akefivan zichzelf?

‘Ik vind het bedroevend dat mijn integriteit in twijfel wordt getrokken.’

Wat vinden wij van Tahmina Akefi?

Zorg dat u klaarzit voor het boek, dan heeft u altijd een alibi.

Wat vinden anderen van Tahmina Akefi?

KEES VAN DER SPEK misdaadjournalist

Tegen Nieuwe Revu: ‘Sorry, dit ga ik niet doen, daar brand ik mijn vingers niet aan. Ik heb helemaal geen zin in dat gezeik. Jullie zijn benieuwd of ik uitkijk naar haar boek? Ja, dat snap ik, dat jullie daar benieuwd naar zijn. Maar ik ga hier niet op in als je het niet erg vindt. Dat wespennest, daar heb ik geen zin in. Ik maak gewoon lekker televisieprogramma’s joh, dat vind ik veel leuker.’

In de podcast De Geboden van Slagter en Dresselhuys:

‘Het bijzondere is dat we haar tijdens al die jaren dat ze een relatie hadden bijna niet gezien hebben. Nooit. En ik heb Peter ook eigenlijk nooit over haar gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Ik begreep ook dat het vaak aan en weer uit was, dat het geen constante relatie was. Dus ik denk dat ze het nu postuum heel groot maakt. Ik vind het niet altijd heel fris wat daar gebeurt. Ik wist natuurlijk wel dat ze bestond, maar ik wist niet dat het zo groot was. Zijhield zich ook altijd heel afzijdig en nu opeens is ze heel erg op de voorgrond. Dat moet ze natuurlijk zelf weten. Maar volgens mij brengt ze daar meer verdriet mee teweeg dan dat ze daar iemand mee helpt.’

HENK STROOTMAN misdaadjournalist

‘Van het boek heb ik nog niks gezien of gelezen. Ik heb wel het interview met haar in het AD even gescand en ik heb gezien dat Özcan Akyol het voor haar opnam in Vandaag Inside. Tja, wat zal ik over haar zeggen? Ik vind dat zij het allemaal groter maakt dan het is, omdat ik Peter –net als Kees van der Spek –maar zelden over haar heb gehoord. Peter sprak altijd met heel veel genegenheid en liefde over zijn gezin, dus over Jacqueline en de kinderen. Als hij het wél eens over Tahmina had, dan kwam dat op mij over als een scharrel, zoals hij er wel meer had.

Mede door alles wat er over haar naar buiten is gekomen, ook over die affaire bij de NPO, heb ik toch een beetje het idee dat het een aandachtskwestie is. Zij begon iets te worden doordat ze met Peter was en dat viel ineens weg; ik denk dat zij dat gat wil opvullen door ontzettend om aandacht te roepen in de vorm van een documentaire en een boek. Ik vond het vrij respectloos van haar om de kritiek van Kees van der Spek af te doen als: “Ik trek me er niet veel van aan, ik weet zelf echt hoe het zit.” Dat zijn van die dooddoeners van mensen die in het nauw komen. Je kunt er niks tegenin brengen en Peter zelf kan het niet meer tegenspreken. Ze kan roepen en schrijven wat ze wil, we moeten het allemaal maar voor lief aannemen. Ik heb gesprekken met Peter gehad en recent ook met zijn kinderen Royce en Kelly. Daar ben ik discreet over, maar laat me het dan zo zeggen: ik heb niet bepaald positieve geluiden gehoord over het boek. Royce en Kelly zeggen er heel verstandig niets meer over en ik heb beloofd er geen column meer over te schrijven, al jeuken mijn vingers wel een beetje. Mijn sympathie voor haar is niet bepaald toegenomen door de laatste dingen die ik over haar heb gehoord en gelezen.’

JOHAN DERKSEN kritiekfabriek

In Vandaag Inside: ‘Dat verschrikkelijke meisje. Ik kan me daar zo aan ergeren. Het is gewoon waarschijnlijk een minnares geweest en die heeft zich nu zelf benoemd tot de grote liefde van Peter. Niemand kan dat controleren. Het is heel pijnlijk voor nabestaanden, zijn ex-vrouw, zijn kinderen. Want al die meuk komt weer over die mensen heen. Om na het overlijden van Peter, als het plan was om dat met zijn tweeën te doen, om dat nu dan alleen te doen. Niemand zit erop te wachten. En ze weet dat de nabestaanden, die houden heel keurig hun mond, dat die het ook vervelend vinden. Lijkenpikkerij is het. Ze is gevaarlijk publicitair geil.’