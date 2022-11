Hans van Breukelen over Andries Noppert: 'Hij weet waar hij vandaan komt'

Met slechts 37 eredivisieduels ervaring achter zijn naam, debuteerde doelman Andries Noppert (28) in Oranje. Niet in de kwalificatiefase of in een oefenduel, maar gewoon meteen tijdens de eerste pot op een WK. Dan ben je in alle opzichten gróót.

We lezen overal dat Andries Noppert zijn eigen jongensboek aan het schrijven is. Is hij nou auteur of keeper?

Over zijn schrijverscapaciteiten doen wij hier geen boekje open, simpelweg omdat we geen flauw idee hebben of hij – behalve de nul – ook een pen kan vasthouden. De media doelen op het sprookjesachtige verhaal achter de Friese doelman, die carrièretechnisch keer op keer met tegenslagen te maken kreeg, maar daar telkens sterker van werd. Bij Heerenveen doorliep de 2,03 meter lange Fries de gehele jeugdopleiding, maar kon hij bij het eerste elftal de concurrentiestrijd niet winnen. Bij NAC belandde hij op de bank. Bij het Italiaanse Foggia speelde hij maar acht wedstrijden en werd zijn splinternieuwe Audi A6 gejat. Bij FC Dordrecht raakte hij zwaar geblesseerd. Links en rechts kreeg hij het voorzichtige advies dat hij misschien eens wat anders moest gaan doen. ‘Maar het woord “stoppen” kwam in zijn woordenboek niet voor, hij moest en zou slagen,’ zegt zijn vader Fokko. Dat is met een basisplaats bij Heerenveen en zijn Oranje-debuut momenteel behoorlijk aan de hand.

Wat vinden zijn Oranje-ploeggenoten er nou van, zo’n lange slungel die ze nog niet kenden en die plotseling de belangrijkste sluitpost is?

Noppert is een bescheiden boer uit het Friese land, in zijn geboorteplaats Joure noemen ze hem ‘Tower of de Jouer’. Davy Klaassen verwoordde het teamgevoel over hun boomlange ballenvanger misschien wel het mooist: ‘Het is zó’n geweldige jongen. Het is gewoon echt een mooie gast, die niet alleen goed kan keepen, maar die ook buiten het veld echt iets toevoegt aan deze groep. Hij is gewoon helemaal zichzelf. Iedereen mag hem enorm graag.’ In een oeroude profvoetbalcultuur van verwende vedetten en egocentrische elite klinkt de doodgewone gewoonheid van Andries Noppert inderdaad als een aangename verademing.

Wat vindt Andries Noppert van zichzelf?

‘Ze zijn gek geworden daar, ik ga écht mee naar Qatar.’

Wat vinden wij van Andries Noppert?

Doe maar gek, dan doe je al gewoon genoeg.

Wat vinden anderen van Andries Noppert?

Jan Bekkema - reservekeeper Heerenveen

‘Hoe groot de kans is dat ik als reservekeeper achter Andries Noppert bij Heerenveen onder de lat kom te staan? Ik ben realistisch: die kans is op dit moment klein. Andries is eerste keeper van het Nederlands elftal en dus heb ik bij mijn club de beste keeper van het land voor me staan. Natuurlijk zou ik zelf ook graag willen spelen, maar ik gun Andries het succes heel erg. Zijn verhaal motiveert mij trouwens; ik ben twee jaar jonger dan hij en zie aan hem dat je als keeper dus op iets latere leeftijd nog prima kan pieken. Hij staat eigenlijk pas sinds een jaar constant in de basis en dan kan het dus ineens heel snel gaan richting de top. Zijn flexibiliteit en bereik zijn enorm: hoe hij met zijn lengte snel hoog en laag komt, dat is vrij uniek. Positioneel heeft hij er een neusje voor om zich voortdurend goed op stellen. Op de club praten we veel, we trainen elke dag samen, kennen elkaar al vanuit de jeugd en hebben als Friezen een klik. We hebben dezelfde soort humor en het is altijd makkelijk als je onderling even Fries met elkaar kunt praten, dat is soms weleens handig, haha.’



Willem van Hanegem - oud-international & AD-columnist

‘De hele keeperskermis die voorafging aan het uitkiezen van drie doelmannen voor het WK, is allemaal interessantdoenerij geweest. Keeperstrainer Frans Hoek volgde aanvankelijk wel vijftien keepers. Ze doen in Zeist net alsof ze als raketgeleerden naar keepers moeten kijken, ze maken er hogere wiskunde van. Vanuit mijn Feyenoord-hart had ik natuurlijk Justin Bijlow onder de lat gedacht, maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen: Noppert keept echt geweldig. Die ene bal in de korte hoek tegen Senegal, die was er bij acht van de tien keepers in gegaan. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die jongen bij zoveel clubs op de bank heeft gezeten? Hij is wel heel groot, hij heeft grote handen en lange armen, maar als hij aan komt lopen, denk ik niet: zo, dat kan weleens een heel goede keeper zijn. Zo ziet hij er niet uit. Hij heeft niet de uitstraling dat je direct zegt: die komt in het Nederlands elftal terecht. Maar hij pakt die ballen wel! Toen hij nog bij Go Ahead Eagles zat, scandeerde het hele stadion “Andries in Oranje”. Ze hadden daar in de Adelaarshorst een vooruitziende blik.’

Wim de Ron - oud-keeper PSV & Cambuur

‘Ik vind het niet heel spectaculair wat hij laat zien. Eerlijk gezegd vind ik het nogal opgeblazen dat hij zo fantastisch heeft gekeept tegen Senegal. Want even feitelijk: hij heeft drie ballen gehad. Eén daarvan was een goeie redding en die andere twee ballen móést hij gewoon hebben, anders had hij er de volgende wedstrijd naast gestaan. Hij heeft goed gepresteerd, hij heeft geen fouten gemaakt, maar voor de rest vond ik dat hij een normale wedstrijd heeft gespeeld. Hij wordt al een cultheld genoemd, ik vind dat allemaal wat overdreven. Het komt puur omdat hij een nuchtere jongen is en antwoorden geeft die een ander niet geeft; daardoor is het allemaal hosanna. Het mag van mij wel ietsje minder, hij is er nog lang niet.’

Hans van Breukelen - 73-voudig international als keeper

‘Een keeper als Noppert heeft perfectionisme en voelt verantwoordelijkheid; het is vooral zijn mindset die hem ver heeft gebracht. Want waar ik benieuwd naar ben: wat is er gebeurd in dat koppie? Anderhalf, twee jaar geleden zeiden zijn ouders en geliefde nog tegen hem dat het misschien verstandig was om iets anders te gaan doen. Wat is de trigger geweest, waar heeft hij die drive vandaan gehaald om niet op te geven? Ik vind dat zo knap! Of hij na het WK naast zijn schoenen gaat lopen door alle lof? Als ik zie hoe hij met twee poten op de grond blijft staan en hoe hij in het interviewtje na de wedstrijd overkomt, dan zie ik dat hij een vent is die weet waar hij vandaan komt en dat vergeet hij nooit. Als hij dit niveau kan vasthouden, ligt er – hoewel hij al 28 jaar is – nog een heel mooie carrière voor hem.’