4x tips om in de kerstsfeer te komen

1. Zet de boom op

To state the obvious: een kerstboom hoort toch zeker wel bij Kerstmis. Haal dus de nep boom van zolder of sleep een echte boom in de wacht bij de tuinmarkt. Hang de boom vol met gezellige lampjes en mooie decoraties en je woonkamer ziet er meteen kerstig uit.

Tip: wil jij je kerstboom vol laten ogen? Ga dan voor kerstballen die een mooie glans hebben. Die reflecteren namelijk allemaal op hun eigen manier de lichtjes in de boom, wat voor een vollere look zorgt.

2. Maak je eigen glühwein

Hoewel je tegenwoordig glühwein voor een prikkie bij de supermarkt kan halen, is-ie zoveel lekkerder als je 'm zelf maakt. En het is ook nog eens enorm simpel om te maken:

Wat heb je nodig?

- 1 liter rode wijn

- 1 sinaasappel

- 1 citroen

- 2 à 3 kaneelstokjes

- 2 à 4 stuks kruidnagel

- 2 stuks steranijs

- 3 eetlepels suiker

Wat moet je doen?

- Zet een grote pan op het vuur en schenk de wijn hierin. Laat de wijn goed warm worden, maar let op: de wijn mag niet koken, want dan verdampt de alcohol.

- Snijd de citroen en sinaasappel doormidden en vervolgens in plakjes. Voeg toe aan de rode wijn

- Doe de kruiden en de suiker in de pan en laat zo'n 45 minuten op een heel laag vuur staan. Zo kunnen alle smaken goed intrekken en krijg je de lekkerste glühwein.

3. Speel spelletjes

Niets is leuker dan samen met vrienden en familie spelletjes te spelen tijdens de feestdagen. Schenk je zelfgemaakte glühwein in en zet heerlijke hapjes op tafel voor een nóg leukere avond.

4. Kerstfilms kijken

Niets zorgt voor een betere kerstsfeer in huis dan een heerlijke kerstfilm. En wees niet bang: een kerstfilm hoeft heus niet altijd een romantische clichéfilm te zijn. Wij tippen daarom een paar van onze favorieten. Komen ze:

- Home Alone

- The Night Before

- Bad Santa

- The Nice Guys

- Elf

- A Very Murray Christmas

- Die Hard

Veel kijkplezier!

