'Schijt aan de ForumApp'

Daar is ie dan: de ForumApp. Op het FvD-congres presenteerde Thierry himself het stukje technologisch vernuft. Hij had er speciaal een Steve Jobs-coltrui voor aangetrokken. Mom-jeans en witte sportschoenen erbij. Echt helemaal Silicon Valley.

Wat is het precies voor app? Nou, het moet een fascistische kopie worden van zo’n beetje alles wat er al aan internet bestaat. Zo is er een Facebook-achtige feature in de maak. Kan je als fascist gezellig met andere fascisten connecten en een beetje van elkaar op de hoogte blijven. (‘Hé, wat leuk, Eva heeft een foto geplaatst van haar leeskring. Kijk, ze hebben Mein Kampf besproken.’)

Ook komt er een soort Marktplaats/eBay. Alleen voor FvD’ers. Zo weet je zeker dat dat tweedehands matras dat je koopt enkel beslapen is door fascisten en niet door moslims, Joden, gevaccineerden, lizard people of ander vies volk.

Een FvD-Tinder is ook in the works: FvDating. Als fascist wil je immers alleen chlamydia van een andere fascist.

Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. Vooralsnog is de app heel basic. Een feed met nepnieuws en andere partijpropaganda en een kaartje van Nederland met vijfhonderd bedrijven van FvD’ers. Zoek je een garage gerund door een fascist? Vind je op dat kaartje. Een fascistische broodjeszaak? Staat er ook op. Zelf heeft Thierry, zegt ie, er z’n gordijnen en een stukadoor vandaan. Zijn die gordijnen van enige kwaliteit? Is die stukadoor wellicht een beunhaas? Who cares, zolang we maar met fascisten onder mekaar zijn!

Dat kaartje met die bedrijven kan je overigens alleen zien als je zelf ook lid bent van het FvD. Ben je dat niet? Geen zorgen: via de app kun je je met een korting van 50 procent aanmelden. Kom je uit op een schamele 12 euro en 50 eurocenten!

Nou, dat vond ik het wel waard. Dus ik ben nu sinds een week ook FvD-lid. Ging meteen dat kaartje uitpluizen. Dichtstbijzijnde lunchroom gezocht. Daar ben ik nu al drie keer, tijdens het middaguur, als het heel druk is en niemand acht op je slaat, naar binnen gelopen, in één rechte streep naar de toiletten. De avond ervoor lekker chili con carne of kapucijners met spek of prei à la crème gegeten. Twee, drie keer opgeschept. Half pak dubbelvla na. ’s Ochtends een plens koffie. Ik moet dan natuurlijk verschrikkelijk nodig kakken, maar ik houd het nog even op. Knijp de billen stevig samen. Tot het een uur of twaalf is, dus. Want dan ga ik bij die fascistenlunchroom zo’n toilet in, laat m’n broek zakken en poep een werkelijk waar reusachtige, ongelofelijk ranzig stinkende, en als een dozijn e-sigaretten dampende drol. Op de wc-bril.

En dat lucht op. Vijf uit vijf sterren voor de ForumApp.