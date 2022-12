Wanneer mag je zelf een kansspel organiseren?

Mag je zelf een pokertoernooi organiseren

Poker is misschien wel het meest geliefde spelletje van het casino. Die populariteit brengt ook risico’s met zich mee. De overheid probeert met name illegale pokertoernooien tegen te gaan. Maar wanneer is iets een illegaal pokertoernooi? Het is verboden om poker te spelen om geld. Poker is wel toegestaan bij Holland Casino. Dit is sinds 1975 de enige zakelijke en legale aanbieder van casino spellen. Thuis poker spelen mag wel, als het maar in besloten kring is en niet bedrijfsmatig.

De term ‘besloten kring’ wordt als volgt gedefinieerd: een bestaande groep van mensen die elkaar kennen zoals een gezin, familie, verzorgingstehuis, een bedrijf of leden van een vereniging): een bestaande groep van mensen die elkaar kennen zoals een gezin, familie, verzorgingstehuis, een bedrijf of leden van een vereniging.

Een loterij organiseren voor liefdadigheid

Wil je geld ophalen voor een goed doel, door een loterij te organiseren? Dat is een goede zaak! Toch mag je dit niet zomaar doen. Je hebt hier een vergunning voor nodig. Die krijg je als je kunt aantonen dat de loterij bedoeld is voor algemeen belang.

Officieel is dit het geval als de inzameling van de loterij ten behoeve van sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking of dierenwelzijn is. Wanneer de prijzen of premies die te winnen vallen met de loterij meer dan € 4500 waard zijn, moet de Kansspelautoriteit vergunningen verlenen. Is het prijzengeld minder waard dan dit bedrag, dan moet je de vergunning bij je gemeente aanvragen.

Mag je wel een spelletje spelen in een arcadehal?

Ben je weleens in een arcadehal geweest vol met kermisautomaten? Officieel ben je bij deze automaten aan het gokken, dus is dit wel legaal? Het antwoord hierop is ‘ja’. Dat komt omdat er opvallenderwijs een uitzondering in de wet staat voor kermisautomaten. De automaten in een arcadehal hoeven officieel niet gekeurd te worden en er is geen vergunning voor nodig. Deze uitzondering werd ook gemaakt omdat kermissen er altijd maar tijdelijk stonden.

Toch is de Kansspelautoriteit niet blij met deze uitzondering in de wet en zien ze liever dat je gokkasten online speelt bij bedrijven die hier de juiste vergunningen voor hebben.