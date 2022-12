Onbereikbare science fiction in vorige eeuw, nu (of straks) normaal?

Auto oproepen met smartwatch

De zelfrijdende auto werd met dezelfde bombarie aangekondigd als het Guns N' Roses-album Chinese Democracy, maar lijkt de opgelopen vertraging van vijftien jaar ruimschoots te overtreffen. Of het ding ooit gaat rijden, is de vraag. Wie weet kunnen we de auto straks met ons horloge op roepen, zoals Michael Knight in Knight Rider deed met zijn KITT. Een auto oproepen met je horloge is niet ondenkbaar als we aan de smartwatch denken, iets wat vroeger ook science fiction zou zijn geweest. De smartwatch is in ieder geval al een aantal versies onderweg en we zien dat er steeds meer functies bijkomen. Ook functies waarvan we dachten dat het nooit mogelijk zou zijn. Het horloge van Michael Knight in Knight Rider mag dan wel science fiction zijn, het uiterlijk is echter wel ouderwets. Gelukkig zien de huidige smartwatches er een stuk moderner uit. Bovendien kun je de smartwatch helemaal naar eigen smaak maken met diverse soorten smartwatch bandjes.

James Bond-gadgets

Dat er nu kamikaze-drones ontwikkeld worden, is al net zo ongezellig als de gadgets die James Bond kreeg aangereikt. De keurige Sean Connery reageerde droogjes op het horloge waarin een wurgkoord verborgen zat. From Russia With Love stamt uit 1963, zo'n vijftien jaar voordat de eerste Apple-computer in de verkoop ging en een halve eeuw voordat we, na menig smartphonehoesje versleten te hebben, op zoek gingen naar nieuwe Apple Watch bandjes.

Videobellen is geen grap meer

Over de beeldtelefoon schreef Kees van Kooten al grappige stukjes in zijn Modermismen-serie, Monica's miljonairsvriendje Pete vergaderde er zelfs op afstand mee in de jaren '90 in Friends en in de nog immer hilarische rampenfilm-parodie Flying High II loopt een discussie via het computerscherm hoog op, waarna de gesprekspartner van de hoofdrolspeler uit beeld verdwijnt en woedend de deur ernaast opengooit.

Betalen met vingerafdruk of gezichtsherkenning

Fijn, die gezichtsherkenning door apparaten. Dat vinden ze ook in bepaalde Oosterse contreien. Ook de vingerafdruk, waarmee boef Biff Tannen in Back To The Future II een taxiritje afrekent, dient als herkenning voor apparaten. Twee aspecten van vermeende vooruitgang in deze trilogie zijn overigens vaak beloofd, maar nooit uitgekomen. De vliegende auto is echter nog een brug verder dan de zelfrijdende versie, om maar te zwijgen over tijdreizen.

Oorlog-computer activeert kernkoppen

Tech-experts voorspellen regelmatig dat digitale oorlogen dichterbij dan ooit zijn. In de serie neXt uit 2020 wordt al een griezelig voorproefje gegeven, in de profetische Sandra Bullock-klassieker The Net (1995) zagen we hetzelfde op kleine schaal gebeuren. Maar ere wie ere toekomt: Wargames (1983) blijft de oer-hackersfilm, waarin Matthew Broderick in de computer van het Pentagon inbreekt. Voor zover dat nog niet uit de hand was gelopen, dreigt de Amerikaanse defensiecomputer een Derde Wereldoorlog te ontketenen met - natuurlijk - de Sovjet-Unie. Actuele horror.

De vastlopende bestelcomputer

Om het wat luchtiger af te sluiten, halen we de scène 'Chinese food' uit Dude Where's My Car uit 2000 aan. Want eten bestellen doen we ook online, maar het zou zo grappig zijn als dat ritueel een keer vastloopt zoals in deze balorige film gebeurt. We relativeren al die digitale poespas namelijk nog veel te weinig.

