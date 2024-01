Dit is HELP, een indrukwekkende korte sciencefiction-film voor virtual reality. De film werd in 360 graden geschoten en werd geregisseerd door Justin Lin en het team van Google Spotlight Stories.

In de film volg je een alien die net op aarde neergestort is. Je kan de film in 360 graden op YouTube bekijken, maar als je ‘m hebt, zet dan vooral een virtual reality headset op.

https://www.youtube.com/watch?v=G-XZhKqQAHU