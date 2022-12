Jack van Gelder: 'Marcel van Roosmalen is een zeikerd eerste klas'

Waarom heeft Marcel van Roosmalen zich de woede van Jack van Gelder op de hals gehaald?

Vooropgesteld: er is weinig voor nodig om Jack van Gelder kwaad te krijgen. De zelfingenomen voetbalcommentator beweegt zich tegenwoordig door het leven met een giftige mix van arrogantie, zelfverheerlijking, hooghartigheid en narcisme. Nadat Marcel van Roosmalen recent in zijn column in De Oranjezomer op droge, sarcastische wijze flink uithaalde naar Van Gelder, greep het lijdend voorwerp zijn kans schoon om terug te slaan in HLF8. Om in sporttermen te spreken: Van Gelder toont zich een slecht verliezer.

Was het zo grievend wat Van Roosmalen over Van Gelder beweerde?

Ach welnee. Van Roosmalen verwees weer even subtiel naar het hysterische gekrijs van Van Gelder bij het doelpunt dat Dennis Bergkamp twintig seconden voor tijd maakte tijdens Nederland- Argentinië op het WK 1998. ‘Hij heeft met zijn on-Nederlandse geschreeuw een van de mooiste doelpunten ooit verpest,’ vatte de gevatte columnist zijn ergernis samen. Hij vervolgde: ‘En nu zijn er dus mensen die hem acuut willen invliegen om nog één keer Nederland-Argentinië te doen. Alsof Jack van Gelder geluk brengt. Alsof we dan winnen. Godzijdank zit Jack van Gelder contractueel vast aan het Huis van Oranje, een marketingconcept van de KNVB waarbij ze de grootste oranjegekken in de Johan Cruijff Arena opsluiten. Wat een hel. Als ze de Arena tijdens Nederland-Argentinië bombarderen zijn de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg weg.’ Jack van Gelder is presentator van dit fanevenement en voelt zich behoorlijk op z’n pikkie getrapt door Van Roosmalen.

Wat vindt Marcel van Roosmalen van zichzelf?

‘Ik kan niet functioneren zonder nicotinetabletten. Ik heb het geprobeerd, maar ik word een ander mens en ga meteen weer roken.’

Wat vinden wij van Marcel van Roosmalen?

Dat zeggen we natuurlijk niet, straks trapt hij ook op onze pikkies.

Wat vinden anderen van Marcel van Roosmalen?

JACK VAN GELDER - lijdend voorwerp

In HLF8: ‘Het ergste vind ik dat hij me op een gegeven moment bijna gestalkt heeft. Hij had een rubriek in de Varagids en vroeg of ik een interview met hem wilde doen. Hij vond mij een leuke en interessante man. Dat heb ik afgezegd en sindsdien ben ik de lul. Het lijkt me zo vervelend als je in het leven zit door alleen maar negatief, cynisch en sarcastisch te zijn. Het is gewoon een zeikerd eerste klas. Maar het mag, je mag kritiek op me hebben. Ik vind het sneu dat hij nooit een keer iets positiefs kan zeggen, over wie dan ook.’

MICHEL VAN ­EGMOND - collega en vriend

‘Ik ken Marcel nog uit de tijd dat hij eindredacteuren tot de rand van wanhoop dreef met zijn totale minachting voor deadlines. Aan elk stuk ging een enorme worsteling vooraf, maar nu is hij zo productief als de pest. Ik vind dat knap. Dat Jack van Gelder zo boos is? Hij snapt de toon niet. Marcel heeft een specifieke, sarcastische stijl en als je dat allemaal letterlijk neemt zonder de grap ervan in te zien, raak je overstuur.

Ik zou Jack willen aanraden om gewoon zijn schouders ervoor op te halen. Maar goed, het is niet het einde van de wereld als Jack van Gelder hem niet leuk vindt; als wij hem maar leuk vinden!’

SANDER SCHIMMEL- PENNINCK - collega-podcastmaker ‘Ik ben groot fan. Ik vind hem heel leuk, hij heeft een groot komisch talent en ik luister graag naar zijn podcast Weer een dag. Hij heeft zijn vorm helemaal gevonden en profiteert optimaal van zijn populariteit. Hij realiseert zich dat hij nú moet vlammen; voor je het weet, kan het over zijn. Maar ik ben hem nog lang niet zat, ik vind hem heel grappig!’

HENK SPAAN - collega-cynicus

‘We tourden met een voorstelling voor het tijdschrift Hard gras langs diverse theaters. Aanvankelijk verstonden de mensen niet wat hij zei; dat kwam mede door zijn lange haar dat geregeld voor zijn mond hing, waardoor je ook niet kon zien wat hij zei. Overal waar Marcel komt, gebeurt er wat. En dat schrijft hij op. Marcel zoekt graag naar de treurige aspecten in de dingen die hij ziet en beleeft. Hij ziet de lach in dingen die niet op het eerste gezicht grappig hoeven te zijn; het is humor van de allerbeste soort. Als hij tekeergaat, verzint hij een aantal metaforen om iets of iemand aan te pakken, en dan gaat hij los. Het is een unieke vorm die hij gebruikt; de vernietigingskracht zit ’m in zijn gebruik van metaforen. Het is satire en je moet ertegen kunnen als je door hem wordt aangepakt. Jack van Gelder kon er minder goed tegen?

Dat verbaast me, Jackie heeft toch zo verschrikkelijk veel gevoel voor humor? Hij is toch de moppentapper van de klas? Dan moet hij hier tegen kunnen. Kennelijk onderkent hij de kwaliteit van Marcel niet. Marcel is authentiek, er is geen tweede van.’

WIERD DUK - historicus & journalist ‘Hij is briljant in het uitmelken van één trucje: telkens iemand anders afzeiken met veel hyperbolen en een uitgestreken gezicht. Ik heb het na een paar keer wel gezien, maar anderen vinden het kennelijk heel grappig. Dat hij mij heeft afgeserveerd, vind ik geen probleem. Als je Wierd Duk in het openbaar aanvalt, baken je je territorium af waardoor je tot de club van deugers wordt gerekend. Van Roosmalen vond het kennelijk opportuun om deel uit te gaan maken van die groep. Ik zie hem niet als journalist, meer als clown. Ik beschouw hem niet als collega. Hij kent zoals gezegd één trucje: met een chagrijnig smoelwerk andere mensen afserveren. Op den duur is dat natuurlijk wel klaar.’ ✖