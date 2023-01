Geen idee wat je met Valentijnsdag moet doen? Wij helpen je een handje

Dit artikel is in samenwerking met chocoladebezorgd.nl tot stand gekomen.

Klein gebaar, groot plezier

Valentijnsdag is een dag waar je tegenwoordig niet meer omheen kunt. Op deze dag zetten we onze geliefden in het zonnetje door wat leuks met ze te gaan doen of verrassen we ze met een cadeautje. Daarbij is het heus niet nodig om veel geld uit te geven aan een ervaring of een mooi cadeau. Ook met een klein gebaar kom je een heel eind. Vind je het lastig om wat te verzinnen? Wij helpen je een handje.

Ga wat leuks doen

Wil je je lief verrassen met wat leuks? De keuze is reuze!

Haal je ijzers maar uit het vet, en ga een stuk schaatsen met je lief. Zo maak je er een gezellige, maar sportieve Valentijnsdag van.

Dol op koken – en eten? Bereid samen een driegangenmenu! Tijdens het koken ben je toch bezig, maar heb je ook alle tijd om leuke gesprekken aan te gaan. Schenk een wijntje in, haal je snijplank tevoorschijn en begin lekker met koken!

Ben je niet echt een keukenprins? Neem je partner mee uit eten naar jullie favoriete restaurant! Diverse restaurants besteden tegenwoordig veel aandacht aan Valentijnsdag; grote kans dus dat de setting dan ook enorm romantisch is.

Geef elkaar een ontspannende massage. Enne, die hoeft niet per se ontspannend te eindigen, als je begrijpt wat we bedoelen.

Ga naar de bioscoop of kijk thuis een film. Niets mis met een filmpje pakje of om te kiezen voor Netflix and chill.

Geef een cadeautje

En inderdaad heren, naast het doen van een leuke activiteit wordt een klein cadeautje vaak enorm gewaardeerd. Denk aan een mooie bos bloemen of Valentijn chocolade. En via chocoladebezorgd.nl kun je dat allemaal mooi in één keer doen. Zo kun je bij deze webshop onder meer een luxe boeket ‘bloemen’ met 21 handgemaakte Valentijn bonbons bestellen. Daarbij kun je zelf kiezen welke smaak de bonbons hebben. Denk aan glutenvrij, notenvrij, alcoholvrij of vegan. Uiteraard kun je je ook lekker laten verrassen.

Naast diverse bonbonboxen met een liefdesthema, kun je ook chocoladeharten bestellen bij chocoladebezorgd.nl. Denk aan een hart van witte chocolade met pecannoten en koffieboontjes, pure chocoladehart met framboos en karamel of een melkchocoladehart met bastognekoekjes en suikerharten. De keuze is reuze!

Overigens zijn de bonbons of chocoladeharten ook ideaal als last-minute Valentijnscadeau. Bestel je chocolade op werkdagen voor 17.00 uur, dan heb je je bestelling de volgende dag in huis. Ideaal!