‘Een dier vastbinden en aan zijn lot overlaten: het clichébeeld van de daad van een dierenbeul’

Beste Robert van Dijk, fractievoorzitter van het CDA in Maasdriel,

Je kunt vele rapporten lezen over de moeilijkheden die politieke partijen anno 2023 hebben om kandidaten te werven voor het parlementaire werk, al helemaal op gemeenteraadsniveau. Je kunt ook gewoon kijken naar het type mens dat er tegenwoordig in slaagt de gemeenteraad in te komen voor de voormalige volkspartij CDA. In uw Maasdriel is Sjors Pardoel gekozen in de gemeenteraad, in uw fractie. U beschrijft Pardoel als een ‘joviale jongen die wel voor een lolletje in is’. Wat heet. Een van Pardoels verkiezingsleuzen was ‘Make Maasdriel great again’, een andere ‘Voorkom een kater, blijf drinken’. Die laatste was een logische voortzetting van een eerder voornemen van hem, gedeeld op zijn socials: ‘Ook na carnaval blijven zuipen. #houdekeeltjesnat’.

Ik weet niet of die laatste hashtag ooit trending is geworden, maar ik meen hier het profiel te lezen van een alcoholist. Die kun je naar de Jellinek sturen, maar inderdaad ook de gemeenteraad in. Ik zou denken dat een politieke partij die jarenlang gold als bestuurderspartij meteen ingrijpt als een kandidaat-gemeenteraadslid op deze manier campagne voert, maar kennelijk was de gedachte dat Pardoel wellicht nog wat drinkebroers in een polonaise naar het stemhokje wist te lokken. En inderdaad: hij werd met voorkeurstemmen de gemeenteraad in gestemd. En zo kon het voorkomen dat een van de mannen die afgelopen week in Den Bosch de pony Chrisje vastgebonden achterlieten op een terras, een volksvertegenwoordiger bleek. Van uw partij, uit uw fractie. In een bericht van de dierenambulance, die moest worden ingeschakeld, konden we lezen dat de mannen volstrekt bezopen waren. Immers: #houdekeeltjesnat.

Een dier vastbinden en dan zelf weglopen en aan zijn lot overlaten: het is bijna het clichébeeld van de daad van een dierenbeul. Zelfs voor een vertegenwoordiger van het CDA, de eeuwige steunpilaar van de jacht en de bio-industrie, is dit een gortige daad van dieronvriendelijkheid. Maar u noemt het liever anders, namelijk ‘een kwajongensstreek’. Merkwaardige kwajongen wel, een volwassen man die de woorden ‘Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’ heeft uitgesproken.

U had het ook over Pardoels ‘onbezonnenheid’ die u er ‘bijna uit’ had, en over hem ‘aan het verstand peuteren’ welk gedrag van gemeenteraadsleden wordt verwacht. Ik wist niet dat een gemeenteraad een werk-leer-traject was, ik dacht dat je éérst verstand en bezinning moest hebben, en op basis daarvan in een volksvertegenwoordiging terecht mocht komen.

Een partij die zichzelf ook maar enigszins serieus neemt, gooit zo’n gek meteen uit zijn fractie. Make Maasdriel great again, en bind Sjors Pardoel vast aan een terrasstoel.