Rintje Ritsma: 'Jutta Leerdam is een topatleet en een loeisterke vrouw'

Dat ze knap van buiten is weten we nou wel, maar hoe zit het tussen de oren?

Jutta, spreek uit Joeta, dochter van een tomatenboer uit ’s Gravenzande, studeert commerciële economie. Zegt genoeg? Overigens is ze zelf al commercieel genoeg, want door het onnavolgbare bereik van 3,7 miljoen volgers op Instagram heeft ze interessante deals met merken en bedrijven weten te sluiten. Ze is voor een vrouw boomlang (1.81m), bloedknap en verschijnt nimmer zonder haar kenmerkende eyeliner-wings op het ijs. Overdag rijdt ze op het ijs en ’s nachts op Koen Verweij. Oh nee, die schaatsersliefde is voorbij nadat Leerdam afgelopen zomer de verkering ijskoud uitmaakte. Sindsdien is de meest begeerde topsportster van dit moment dus weer vrijgezel. Verder is de hoogblonde Zuid-Hollandse enorm perfectionistisch, hyperactief en druk van aard. Ze praat veel en snel, heeft ontzettend veel doorzettingsvermogen en kan geen dag zonder sport. Haar ouders deden haar vroeger al op meerdere sporten, zodat ze thuis wat rustiger kon zijn.

Mogen we dan ook internationale prestaties van haar verwachten bij andere sporten?

Nee. Leerdam bleek niet zo goed in teamsporten. Dat wil zeggen: ze kon geweldig hockeyen, maar werd geregeld als strafmaatregel op de wisselbank gezet omdat ze de bal niet afgaf. ‘Dan stond er iemand helemaal vrij voor de goal, maar wilde ik hem zelf maken,’ vertelde ze over haar hockeycarrière die acht jaar heeft geduurd. Typisch gevalletje van individueel sporter dus. Overigens richtte ze in 2020 wel samen met haar toenmalige partner Koen Verweij een eigen schaatsteam op, Team Worldstream. Nog voordat ze Verweij de laan uitstuurde, vertrok Leerdam in 2022 uit haar zelf opgerichte ploeg om haar geluk te gaan beproeven bij Jumbo-Visma.

Wat vindt Jutta Leerdam van zichzelf?

‘Ik ben een opvallende verschijning in het schaatswereldje.’

Wat vinden wij van Jutta Leerdam?

Daar zouden we best een scheve schaats mee willen rijden.

Wat vinden anderen van Jutta Leerdam?

RINTJE RITSMA - oud-schaatskampioen

‘Jutta is absolute wereldtop en ontwikkelt zich nog steeds. Je ziet haar gewoon elk jaar beter worden. Technisch is ze zeer begaafd en ze straalt rust en vertrouwen uit. Ze is gewoon echt een topatleet en bovendien een loeisterke vrouw. Mindere kanten op het ijs? Die heeft ze eigenlijk niet. Ze staat er altijd als het moet, ze rijdt altijd goed en kan zich goed concentreren. Ze heeft daarnaast geen last van alle aandacht die ze krijgt; daar gaan sommigen wel aan ten onder. Op Instagram is ze immens populair, ze is daar een grote mevrouw. Na haar schaatscarrière kan ze nog jaren teren op haar succes, alleen al door het aantal volgers op social media en de commerciële samenwerkingen die eruit voortvloeien. Ze is een fenomeen in het topschaatsen, ze is de Sven Kramer van de vrouwen.’

RUUD LEERDAM - vader

‘Toen Jutta als 15-jarige ging schaatsen bij gewest Zuid-Holland, werd ze naar haar doelen gevraagd. Daarmee werd bedoeld dat je bijvoorbeeld de 500 meter in een bepaalde tijd wilde schaatsen.

Maar Jutta schreef gewoon op dat ze olympisch kampioen wilde worden. Dat mocht ze niet opschrijven van de coaches, want het moesten wel haalbare doelen zijn. Maar Jutta heeft het nooit aangepast, dat past bij haar karakter. Ze vond het zelf ook niet zo gek, toen. Van wie ze haar sportieve kant heeft? Ik denk van mij het technische en van mijn vrouw het vermogen.

Daar heeft ze een mooie combinatie van. Of ze ergens minder goed in is? Ik zou het niet weten, ze lijkt een soort zondagskind. Ze is knap, sportief en slim. Ik kan geen eigenschap noemen die haar benadeelt of schaadt. Jutta is vrij, eerlijk, recht door zee en heeft weinig zelfmedelijden. Dat directe heeft ook wel te maken met de omgeving waarin ze is opgegroeid. Hier in het Westland zijn we recht voor z’n raap. Heeft iemand daar moeite mee, dan is dat zijn probleem en niet het onze. Zo zit Jutta ook in elkaar.’

KOEN VERWEIJ - ex

‘Deze sla ik even over. Het is Jutta haar feestje inmiddels. De afgelopen vijf jaar is er genoeg over ons gezegd. Op dit ogenblik kun je beter andere mensen om haar heen interviewen.’

BEERT BOOMSMA - voormalig ijsmeester Thialf

‘Bijna twintig jaar lang heb ik me ontfermd over het Friese wedstrijdijs. Natuurlijk heb ik Jutta ook meegemaakt. Ze is een knappe verschijning en als zij voorbijkomt, gebeurt er wat. Ik moest ervoor zorgen dat ik die ijsdweilmachine recht hield en niet te veel afgeleid was, haha. Zonder gekheid: ze is leuk om naar te kijken, qua uiterlijk, maar ook qua techniek. Ze is echt een powerbeest. Als Jutta voorbijkwam, had ik weleens een onderonsje met haar toenmalige vriend Koen, zo van: dat ziet er gelikt uit. En dan doelden we niet op de ijsvloer. Wat kracht betreft, kun je haar meten met de mannen. Dat merkte ik aan het ijs als zij had geschaatst, ze kan ontzettend druk zetten. Bij het sprinten is ze niet heel explosief.

Ter vergelijking: Erben Wennemars trapte de gaten in het ijs haast tot aan het beton toe om grip te krijgen. Daar hadden we veel werk van, om het weer goed te krijgen. Dat is bij haar niet zo. In het publiek gebeurt er wat als Jutta het ijs op komt. Ze valt gewoon op. En mijn vader zei altijd: daar heb je ogen voor gekregen. Om je heen kijken mag en iedereen kijkt naar haar. Dan kun je zeggen: dat doen ijsmeesters toch niet? Ja hoor, dat doen ijsmeesters ook.’

ASTRID VAN GORP - Royal Lactalis Leerdammer

‘Of de performance van Jutta Leerdam impact heeft op het Leerdammer merk? Dit merk wordt voor 95 procent in het buitenland verkocht. Haar impact op het Nederlandse kaasmerk is niet heel groot.’