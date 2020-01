'Geloof en argumenten zijn, zo weten we, een lastige combinatie'

Beste VVD-senator Annemarie Jorritsma,

Mensen met een gebrek aan gegronde redenen om iets te verbieden dat verboden moet worden, herken je doorgaans aan het opvoeren van twee argumenten die geen argumenten zijn: ‘symboolpolitiek’ en het aloude ‘dan gaat het ondergronds verder’. Eigenlijk zeggen ze daarmee hetzelfde: als je iets verbiedt, zal het nog steeds af en toe gebeuren, dus kun je het net zo goed niet verbieden. Elke ouder van een peuter, kleuter of puber zou ze kunnen uitleggen hoe onnozel die stelling is.

Met vuurwerk lijkt het nog veel erger. Terwijl huizen, speelplekken en tuinen nog nasmeulen, belaagde politieagenten nog nasidderen, bekogelde hulpverleners nog nabeven, medewerkers van oogklinieken nog bijkomen van de drukte, het hele land nog nagruwelt van een vreselijk drama in Arnhem en Duitsland nog verdrietig is om tientallen verbrande apen, en dat allemaal, al-le-maal, door de ellende die particulier vuurwerk heet, zeggen VVD en CDA meteen: nee, niet verbieden. De partijen die zich zo graag voorstaan op de harde lijn, de knoet erover, geen zoete broodjes, weg met de softe aanpak, afgelopen met dader knuffelen; noem het hele lijstje aan houwdegentaal maar op, precies die partijen houden vol dat particulier vuurwerk best kan omdat... geen idee waarom.

Argumenten hoor ik niet. Ik heb ook geen vuurwerkverkopers op het Malieveld zien staan, of horen oprukken naar provinciehuizen – we hebben immers afgelopen jaar kunnen zien hoe deze partijen dan meteen op hun rug gaan liggen met hun pootjes omhoog. Ik heb ook nooit iets gelezen over een geheimzinnige lobby die namens de trotse makers van de Boombastic, The American Gangster, de Rambak, de Kruitbuffel en The Hulk onze Kamerleden ervan komt overtuigen dat we het hier over cultureel erfgoed hebben.

Wat zou het dan toch zijn, dat deze partijen volstrekt ongevoelig maakt voor een roep die juist door mensen waarvan ze zeggen die zo belangrijk te vinden en die het als geen ander kunnen weten – politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel – wordt ondersteund? Ik dacht: ik luister eens het radiodebat terug tussen u en Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond in Stand.nl. Die legt u uit dat het grote probleem het legále vuurwerk is. Uw stelling: nee, volgens mij is het illegaal vuurwerk. En u betwijfelt of het aantal incidenten is toegenomen. Dat is toegenomen, zegt Simmers uit eigen ervaring en op basis van de cijfers.

Uw reactie: “Alles wat u zegt is op zich waar, maar ik geloof niet als je het vuurwerk verbiedt, we van deze ellende af zijn. Daar geloof ik gewoon niet in.”

Dat is het dus, kennelijk, die onverklaarbare liefde van het CDA en de VVD voor het massavernielingswapen dat we vuurwerk noemen. Het is een gelóóf. En geloof en argumenten zijn, zo weten we, een lastige combinatie.