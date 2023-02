Meterkastmaagd

Pakweg een jaar geleden zaten we ineens in het donker. Dat gebeurt wel vaker bij ons in de buurt, maar dit keer was alleen bij ons de stroom uitgevallen. Ook de stoppenkast leek ongedeerd. Het kostte ons niet veel tijd om vast te stellen dat de boosdoener dus ditmaal de hoofdzekering moest zijn. Voor meterkastmaagden: de stroomkabel die je huis van elektriciteit voorziet, komt binnen via twee kastjes. Eerst een apart verzegeld kastje, dan via je vertrouwde stoppen- of knoppenkastje waarop je groepen- en aardlekschakelaars zijn aangebracht. De stoppenkast is jouw domein als bewoner, in het verzegelde kastje huist de hoofdzekering, en daar mag alleen de netbeheerder bij. En die hoofdzekering, die was dus doorgebrand. Zou je dus zeggen: de kosten voor herstel zijn voor de netbeheerder, en snel een beetje! Mis. Hoewel de storing inderdaad aan de kant van de netbeheerder had plaatsgevonden, moesten wij dokken. En niet weinig ook. Enfin: het leven zuigt, de man van Liander kwam daags daarna, verving de ouderwetse ‘stop’ voor een nieuwe zekering en stond na een kwartier weer buiten.

Fast forward naar het heden. In relatief korte tijd hebben we zestien zonnepanelen en een massief elektrisch fornuis in gebruik genomen. En we hadden al een elektrische auto aan de stroom hangen. Dit alles omdat wij tenslotte niet meer afhankelijk wilden zijn van het gas van de Rus en bovendien ons steentje wilden bijdragen aan het redden van de aarde, toch? Toch. Jammer dus dat men binnenkort de zogeheten salderingsregeling wil afschaffen. Onder deze regeling mag je teruggeleverde zonne-energie verrekenen met verbruikte energie van het lichtnet. Een volstrekt redelijke ruil en stimulans voor de aanschaf van zonnepanelen. Behalve in de ogen van de politiek en de netbeheerder, die nu inkomsten derft en bovendien een capaciteitsprobleem heeft, en dus geen belang bij salderende zonaanbidders. Maar goed, het leven zuigt, soms zit het tegen, et cetera. Je hebt begrip.

Tot ik besloot een zwaardere hoofdzekering aan te vragen bij de netbeheerder. Dit op advies van mijn elektro-geschoolde zoon P. en de installateur Koos die ons fornuis kwam aansluiten, en slechts met de grootst mogelijke moeite genoeg stroom bijeen kon schrapen om een eitje te bakken. Ik had nu 1 fase van 25A, en zou eigenlijk moeten overstappen naar drie fasen van 25A.

Dat aanvragen doe je bij mijnaansluiting.nl, een site waar je door het proces van de aanvraag wordt geloodst. Dat is niet eenvoudig - plattegronden, serienummers, meterkastfoto’s - maar ze hebben daar een voortreffelijke helpdesk en met enige moeite en wat geduld kom je uiteindelijk bij het ondertekenen van de aanvraag, tevens het moment waarop de netbeheerder gaat onthullen wat tot nu toe zorgvuldig verborgen werd gehouden. De prijs voor het verwisselen van de hoofdzekering.

1307,76 euro.

Soms verlang je terug naar nutsbedrijven zonder winstoogmerk.