Boete van €24 miljoen voor illegaal online casino. Fiscus wil ook geld

Na jarenlang juridische geschillen werd de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) op december 2022 al aangekondigd. De uitspraak in de zaak vond plaats op dinsdag 31 januari 2023.

Rechter geen boodschap aan verweer verdachten

De rechter ging op de meeste vlakken mee in de strafeis van het OM. Het verweer van de verdachten dat er geen inzicht was gegeven in de totstandkoming van de boete van € 24 miljoen, werd door de rechter verworpen.

De casinomagnaten krijgen wel een boetevermindering van 10% vanwege “de lange duur van de overschrijding.” Andere betrokkenen in de zaak hebben vonnissen aan hun broek gekregen van €4.355.000, €632.417, €634.083, en €134.133. Deze bedragen zijn gebaseerd op een berekening van het OM die uitgaan van het “wederrechtelijk verkregen voordeel” dat zij hadden bij het aanbieden van een illegaal online casino.

De eis van € 24 miljoen ligt zo hoog omdat de Nederlandse overheid, zo laat het in een verklaring aan CasinoScout.nl weten, met de zaak een voorbeeld wilde stellen. Online casino’s waren in de tijd van Amsterdams Casino nog illegaal in Nederland. Het bedrag van ruim € 24 miljoen moet aan de Nederlandse staat worden betaald.

