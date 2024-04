Nieuwe Revu's kijktip: 'Final Account'

We kennen de grote misdadigers van WO2, maar wie waren de mensen die hun misdaden mogelijk maakten? Dienstplichtige soldaten die krijgsgevangenen executeerden. Winkeliers die leverden aan de concentratiekampen. Burgers die Joden aangaven.

In Final Account komen ze alsnog aan het woord, de laatste ooggetuigen van de naziterreur. Het was de Britse journalist Luke Holland die ze opspoorde en voor zijn camera zette. In provinciestadjes en bejaardenhuizen doen ze hun verhaal, en sommigen bezorgen je nog steeds de koude rillingen.

Holland bouwt zijn film rustig op. De opkomst van Hitler, de werking van de nazipropaganda, het begin van de Jodenvervolging. Je zou verwachten dat met de jaren inzicht en spijt zijn ingedaald, maar dat valt tegen. Onder met name voormalige soldaten heerst nog veel trots behoord te hebben tot een militaire elite. Eén oud-SS’er durft tegenover een gehoor van Duitse jongeren te zeggen onderdeel te zijn geweest van een moordorganisatie. Toch gaan sommigen met hem in discussie omdat ze vinden dat hij zijn land niet mag afvallen. ‘Laat je niet verblinden,’ houdt de veteraan zijn gehoor voor. Hij is een van de weinigen.

Final Account wordt op 2 mei uitgezonden door de VPRO.