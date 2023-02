Fan van de legbatterij 

Beste Gert-Jan Oplaat,

Linkse mensen hebben nogal eens de neiging om van rechtse mensen te denken dat ze weinig mededogen kennen. Dat ze mensen geen tweede kans gunnen.

Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Kijk maar eens naar de kandidatenlijsten in het verleden van LPF, Trots op Nederland, JA21 en aanverwante partijen: een schat aan tweede kansen, zelfs derde of vierde. Populistisch rechts Nederland is eigenlijk één groot reclasseringstraject. Deze week nog werd bekend dat de Statenleden die verkozen zijn voor Forum voor Democratie en al dan niet nog namens die partij in de Staten zitten, op afstand het vaakst afwezig zijn: ruim 34 procent van alle spijbelaars zijn (ex-) Fvd’ers, terwijl ze maar 15 procent van de zetels bezetten. Vaak hadden die kandidaten een verleden in andere partijen, en ondanks het feit dat ze parlementair brandhout zijn gebleken, vast ook weer een toekomst.

Ik was dus heel benieuwd welke kandidatenlijst BBB zou presenteren voor de Eerste Kamer. Medialieveling Caroline van der Plas is een zeer actief Kamerlid, die net als haar tegenpool Sylvana Simons en de partijloze Pieter Omtzigt met slechts één zetel haar Kamerwerk veel serieuzer neemt dan iemand als Thierry Baudet ooit heeft gedaan. Dat de vrouw helder communiceert, sympathiek is en haar werk goed doet, neemt natuurlijk allemaal niet weg dat ze er zit om de belangen van het agro-industrieel complex te dienen, en uiteindelijk alleen die. Meer BBB betekent nog meer valse beloften voor boeren, nog meer vertraging van noodzakelijke milieumaatregelen en slecht nieuws voor ieder dier dat zit opgesloten in het gelijk van de leer der omgekeerde vlaggen.

Maar omdat BBB op een krankzinnig aantal zetels voor één vrouw staat, móét de partij nu wel meer gezichten krijgen. Weer zo’n verzameling wrokkige spijtoptanten uit alle voorgaande rechts-populistische partijen? Dat blijkt nogal mee te vallen. De meest prominente gezichten komen ook niet uit het CDA, maar uit de VVD. Zoals u, Gert-Jan Oplaat, ex-VVD-Kamerlid. In 1993 werd u verkozen tot Boer van het Jaar. U werd toen geïnterviewd door Trouw. Ik las het nog eens terug. U zei: ‘Trouwens, zo slecht zijn legbatterijen niet. Toegegeven, het ziet er rot uit. Maar ze zijn schoon. En ze leveren geen stress op bij kippen. Want de productie is hoog. Een dier dat stress heeft, heeft geen hoge productie. Da’s bij mensen ook zo.’.

U had het toen over de traditionele legbatterij – een A4’tje aan ruimte voor een kip, geen stok, geen strooisel, geen nest. Die zijn inmiddels verboden. In heel Europa. Ik denk dat heel Europa vond dat als het er rot uitzag, het waarschijnlijk ook rot wás.

Het moet een fijn gevoel zijn om in 2023 de juiste partij te vinden voor je opvattingen uit 1993. Inmiddels bent u ook voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie. Die hebben dadelijk dus een vertegenwoordiger in de Eerste Kamer. Toegegeven, ook dat ziet er rot uit