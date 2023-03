Jerry Hormone stemt BBB voor een 'gezonde zee'

Eerder was er geen haar op m’n hoofd die erover dacht op de BoerBurgerBeweging te stemmen. Al was het maar omdat Caroline van der Plas meer poep praat dan er in een gemiddelde gierwagen past. Zo noemde ze zichzelf in een interview ‘een boerin zonder boerderij’. Tuurlijk, Caroline, en ik ben een miljonair zonder geld en groot geschapen zonder forse lul.

En dan dat de BBB in de Tweede Kamer in zo’n beetje iedere kwestie meestemt met de fascistische partijen (PVV, FvD en ja, ook JA21). Vond ik ook een goede reden om ze bij de komende Provinciale Statenverkiezingen rechts te laten liggen.

Maar nu ligt dat opeens helemaal anders. Ik zag namelijk een BBB-verkiezingsposter met daarop de slogan: ‘Zonder visserij géén gezonde zee!’ Ja, laat die maar even inzinken. Zonder visserij... Géén... Gezonde zee!

Eindelijk! Een waarheid als een stikstof schijtende koe! Want als het ergens te weinig over gaat, dan is het wel over dat de zee zo’n verschrikkelijk gore, ongezonde soepzooi is. Dat komt in de eerste plaats door al die vissen. Rotbeesten zijn het. En niet alleen Jaws en z’n maten van Sharknado. Om te beginnen stinken ze. Naar vis. Verder maken ze er een enorme bende van. Piesen en poepen in hun eigen water. Getver! Eén groot open riool. En dat kunnen we ons nog wel herinneren van de middeleeuwen en de derde wereld; van open riolen krijg je buikloop, tyfus, cholera en noem maar op. Dodelijke ziektes zijn níét gezond.

Dan de zeebeesten die niet alleen piesen en poepen, maar ook nog eens mensen eten of giftig zijn. Haaien, zeeslangen en -krokodillen, kwallen, pijlstaartroggen (RIP Steve Irwin)... níét gezond.

Naast de vieze vissen heb je ook nog al die algenprut in de zee. Dat kan ook niet gezond zijn. Er zijn mensen, die eten het. Nou, geef mijn portie maar aan Flipper. Algen zijn vaak hartstikke giftig. Borstcrawl door een klodder blauwalg en voor je het weet heb je ontstoken ogen, huiduitslag, hoofdpijn, koorts, zwellingen, maag- en darmklachten, kots en diarree. Níét gezond.

Dus leegvissen die vieze, gevaarlijke, óngezonde zee. Hop, alle flora en fauna eruit. En die koraalriffen met scherpe punten en stekels waar je je lelijk aan open kunt halen ook met de zeebodem gelijk maken. Dan nog een flinke scheut chloor erin om de laatste bacillen en bacteriën te killen en tada!: de zee is één groot sportfondsenbad waar je zonder enige vrees voor infecties, vergiftiging, verminking of opgegeten te worden lekker je baantjes kunt trekken. En zwemmen – dat weet iedereen – is gezond!

15 maart stem ik dus voor een gezonde zee, op de BBB! Ik hoop u ook.