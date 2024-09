Leon Verdonschot: 'BBB'er Cor Pierik ziet stroomstootwapens bij dieren niet als wapen, maar als 'hulpmiddel''

'Volgens Pierik is het een soort fysiotherapie, dus ik hoop van harte dat uw fysio de aanbevolen behandelmethode ook bij u uitvoert'

Beste BBB-Kamerlid Cor Pierik,



Jarenlang was het CDA de beschermheilige van de bio-industrie. De eerste prominente CDA’er die hardop durfde toe te geven dat de intensieve veehouderij onhoudbaar is, was econoom Herman Wijffels. In 2001 werd hem gevraagd naar advies over de toekomst van de veehouderij. Dat advies loog er niet om. Zijn commissie concludeerde dat de intensieve veehouderij in Nederland op deze manier geen toekomst heeft en dat economisering en schaalvergroting hebben geleid tot amorele verschijnselen. Als zijn eigen partij toen naar hem had geluisterd, zaten boeren nu, 23 jaar later, niet nog steeds in onzekerheid over hun toekomst.

Afgelopen week was het landbouwdebat. Ik zag de woordvoerder van het CDA met haar ogen rollen en met haar gezicht alle staten tussen verbazing en verbijstering uitdrukken toen u aan het woord was. Je zou zeggen: dan moet je het wel heel bont maken, als zelfs het CDA bijna in een staat van shock moet worden afgevoerd. Dat klopt.

Het debat ging onder meer over het gebruik van stroomstootwapens bij dieren, door boeren, slachters en vervoerders. Wanneer varkens voor het eerst in hun leven buiten komen om op transport naar het slachthuis te gaan, en bij het (vaak hardhandig) uitladen even stilstaan omdat ze moeten wennen aan de omgeving, krijgen ze al schokken met een stroomstootwapen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde in 2022 voor een verbod op dat sadistische martelwerktuig. Minister Wiersma, een volslagen vazal van de agrolobby, wil onder dat verbod uit. Zelfs coalitiepartijen waren daar woedend over. Dion Graus van de PVV noemde het stroomstootwapen ronduit wat het is: ‘dierenmishandeling’. Harm Holman van NSC zei: ‘Ik weet bijna niet meer wat ik moet zeggen’ en verliet de commissiezaal om zijn handen te gaan wassen. Holman kent zijn christelijke klassiekers: uiteraard waste hij zijn handen in onschuld. Harm Holman, de Pontius Pilatus van dit kabinet.

Maar toen kwam u dus aan het woord, over die stroomstootwapens. Die moeten we zo niet noemen, zei u. ‘Het is geen wapen, maar een hulpmiddel. Je kunt het beschouwen als een soort fysiotherapie: het kan even heel pijnlijk zijn, maar het effect is heel bemoedigend.’

Er zit veel, heel veel pijnlijks aan die paar zinnen, en werkelijk niets bemoedigend. Zelfs framen heeft een ondergrens, zou je denken, namelijk opzichtig liegen. Maar hier sprak de grenzeloze schaamteloosheid.

Beste Cor Pierik, u woont in Genemuiden. Ik vond er zes praktijken voor fysiotherapie. Mocht u er ooit terechtkomen, dan hoop ik van harte dat ze uw aanbevolen behandelmethode uitvoeren.

Maar vooral zou ik erg op mijn hoede zijn als ik uw vrouw was, en ooit een Satisfyer van u voor haar verjaardag krijgt, of een hulpmiddel dat daarop lijkt.