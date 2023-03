Jerry Hormone: 'De dieren pikken het niet langer en trekken ten strijde tegen de mens'

Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden de komende tijd geen treinen. Tussen Workum en Stavoren idem dito. Blaadjes op de rails? Anderhalve millimeter natte sneeuw? Neen, het zijn dassen die de Brabantse en Friese ov-forensen de das (ba, dum, tss) omdoen. Deze geboevenmaskerde schurkjes ondergraven de spoorwegen. Tunnels en kamers. Burchten om in te wonen, zeggen daskundigen (hop, nog een ba, dum, tss).

Maar als het ze slechts om huisvesting te doen is, waarom dan niet een zandheuvel zonder infrastructuur er bovenop gekozen? Ik kan me niet voorstellen dat je als das heel relaxed wordt van een om de zoveel minuten over je dak denderende trein. En dan nog het instortingsgevaar. De reële kans dat het plafonnetje in je slaapkamer samen met de intercity naar Maastricht omlaag komt.

Nee, er zit meer achter. Het verzakken van de treinsporen is voor de dassen geen onvoorziene constructiefout, maar een doel op zich. Je reinste sabotage. Ja, eindelijk is het dan zover: de dieren pikken het niet langer en trekken ten strijde tegen de mens.

Ik weet niet of ze het heel David de Kabouterig met z’n allen hebben afgesproken op een open plek in het bos, of dat Moeder Natuur ergens op energetisch niveau een knop heeft omgezet, maar voor de homo erectus heeft het laatste uur geslagen.

Aan uw eigen hond/kat/konijn zult u weinig merken. Huisdieren zijn de NSB’ers onder de beesten. Of ze hebben het stockholmsyndroom, als u milder wilt oordelen. Hoe dan ook: op basis van het principe ‘don’t bite the hand that feeds you’ heeft u van hen weinig te vrezen. (Al valt een rebellerende gerbil die u vanuit het niets hard in de vingers bijt natuurlijk niet uit te sluiten.)

Maar alles wat pootjes heeft om mee te graven, zal ondergraven. Treinsporen, autowegen, huizen, kantoren, ziekenhuizen, kleuterscholen. Het maakt niet uit waar u dit leest, op dit moment wordt onder uw voeten het fundament weg geklauwd. Vroeger of later zal alles instorten. Alles wat kan knagen, zal kabels knagen. Overal zal de stroom uitvallen, verbinding maken met het internet wordt een onmogelijkheid, alle telecommunicatie en het digitale betaalverkeer gaat plat. Bevers zullen dammen bouwen, woongebieden zullen onderlopen. Boeren zullen worden vertrapt door hun koeien, doodgedrukt door hun varkens, tot op het bot kaal gepikt door hun kippen.

Een stukje rijden met de auto? Vogels zullen zich dusdanig ontlasten op de voorruit van uw auto dat u met 130 van de weg raakt, tegen een boom eindigt. Terrasje pakken? Wespen zullen zich – banzai! – in uw drankje kamikazen. Zich met de eerstvolgende slok mee naar binnen laten voeren en in het nauwst van uw keel de angel steken. Zwemmen in buitenwater? Wandelingetje door het park maken? Een dagje naar de... dierentuin?

De oorlog is begonnen, mensen. De Geneefse Conventies gaan met poten en pootjes getreden worden. Burgerslachtoffers, marteling, verkrachting; voor niets zullen die beesten terugdeinzen. Het volledig uitroeien van de mens is hun einddoel. En geef ze eens ongelijk.