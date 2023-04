Bart Nijman: 'De overheid is zelf de grootste aanjager van extremisme'

De perspresentatie van het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst was een feest van voorspelbaarheid. Hoog in het persbericht werd in bezorgde woorden gesproken over de groei van ‘anti-institutioneel extremisme’ bij ongeveer honderdduizend mensen die in de overheid een onderdrukker zien, die hen tot slaaf wil maken of dood wil hebben.

Natuurlijk kopten alle media met die onheilstijding, want bijna alle media zijn links, bijna alle bureauredacteuren zitten op Twitter, sinds corona en de overname door Elon Musk hebben ze allemaal een hekel gekregen aan Twitter en voorts zijn ze bijna allemaal van mening dat Twitter een extreemrechts platform is (geworden).

Elders in het nieuwsbericht stond droogjes opgetekend dat ‘het mondiaal jihadisme de belangrijkste terroristische dreiging is tegen Nederland. De AIVD acht de dreiging van door ISIS aangestuurde aanslagen hoger dan de afgelopen paar jaar.’ Dat zinnetje haalde het dan weer bijna nergens tot de krant.

Ik ben niet uit op de makkelijke omkering ‘hoezo extreemrechts, EN DE ISLAM DAN!?’ want de groei van extremistische opvattingen over de ‘dictatuur’ die Nederland onder aanvoering van de insectenbakkers van het World Economic Forum zou zijn geworden, zie ik zelf ook wel op Twitter, Discord en in Telegramgroepen. Zeg maar de openbare onlineplekken waar je jihadistische moslims niet ziet radicaliseren, want dat doen ze in stilte in moskeeën waar alleen pers komt als er een politie-iftar te fotograferen valt. Onzichtbaar voor de media, dus.

Wat mij betreft gaat het jaarverslag helemaal niet over welke ideologie dreigender is, maar over de wisselwerking tussen de groeperingen. De opkomst van het islamitische ISIS voedde de groei van extreemrechts. Extreemrechts speelt op hun beurt het ‘antifascisme’ in de kaart (aanhalingstekens, want dat zijn vaak radicale krakers die een vies potje ideologisch knokken zelf ook niet schuwen), en die lui zie je steeds vaker zij aan zij met linkse klimaatactivisten, die óók weer Pokon zijn voor een groeiende aanwas bij extreemrechts.

Extremisme kweekt extremisme, bedoel ik te zeggen en hoewel de AIVD dat behoorlijk letterlijk in het jaarverslag schrijft, blijkt uit de reacties dat het altijd makkelijker is om vanuit je eigen wereldbeeld de radicalisering van een tegenoverliggende groep te ontwaren, dan de rotte appels in je eigen mand te benoemen.

Er is echter één maatschappelijke speler die de AIVD buiten beschouwing laat. Logisch, want de AIVD is een ordonnans van die groepering. Het is namelijk de overheid zelf die zich aantoonbaar schuldig maakt aan gevaarlijk wanbeleid (Groningen, Toeslagen) en via agressief klimaatbeleid een katalysator is voor polarisatie op dat onderwerp.

De overheid met een blinde vlek voor zijn rol als aanjager van extremisme, die de pers bespeelt met een gewiekst ingestoken persbericht. Een kwaadaardige elite, zegt u? Ja, zo zou je het misschien kunnen noemen.