Leon Verdonschot: 'Gravin Eloise in een badpak. Niks aan de hand. Maar niet volgens Jeroen Snel'

Beste Jeroen Snel,

Als ik probeer na te gaan wat de talloze bezwaren zijn tegen een monarchie, kom ik uiteindelijk altijd bij jou terecht. Jij bent namelijk het levende bewijs dat het achterlijke systeem van troonopvolging door erving met alle rituelen eromheen leidt tot lakeien. Zelfs veel journalisten worden omhoog likkende vazallen als ze zich bezighouden met het koningshuis. Ze voelen zich onderdaan, en zo praten ze dan ook: onderdanig.

Er bestaan mensen die van die kruiperigheid hun vak hebben gemaakt. Die heten royaltyverslaggevers. Daar ben jij er een van. Jarenlang presenteerde je het programma Blauw Bloed, waarin je alle koningshuizen van Europa mocht besnuffelen en vervolgens aflikken. Grappig genoeg was het een programma van de EO, de omroep van het gebod ‘gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’.

Inmiddels ben je ‘royaltydeskundige’ (álles is tegenwoordig een beroep) bij het klets- en keuvelprogramma RTL Boulevard. Daarin ging het donderdag over een ander tv-programma, volgens de wet dat praatprogramma’s op tv vooral over tv-programma’s gaan. Het betrof Het perfecte plaatje op reis. Daarin zit gravin Eloise, het nichtje van de koning. Ze is wel familie, maar geen lid van het Koninklijk Huis. In tegenstelling tot haar familie mag ze dus wél doen wat ze wil, en wordt ze níét betaald door de bevolking. Zoals iedereen weet die weleens een schuine blik werpt op internationale koningshuizen, zit de amusementswaarde van die poppenkast hem altijd vooral in dat ene onaangepaste familielid, dat zich dwars door alle opgedirkte stijfheid heen feest, en uitgroeit tot een permanente bron van hoofdpijn voor de monarchisten, en vermaak voor alle anderen.

In de meest recente aflevering van Het perfecte plaatje ging ze in de branding op de foto in een zwart badpak. Cocktail met een rietje in haar rechterhand, gele reddingsboei in haar linker. Jonge vrouw in een badpak, met een knipoog naar Baywatch. Geinig, niks aan de hand.

Maar niet volgens jou. Jij verslikte je bijna in je glaasje water, in afwachting van de transformatie naar wijn door Jezus. En je sprak vervolgens de woorden: ‘Ik denk wel dat het een grensgevalletje is.’ Om eraan toe te voegen: ‘Het randje wordt wel opgezocht.’

Het randje? Welk randje, jij vrome gristen-ayatollah? Het randje van wat een jonge vrouw zélf wil doen of dragen? Ik weet dat je jaren hebt gewerkt voor een omroep die zich graag zelfs bemoeit met de keuze van vrouwen over hun eigen baarmoeder, maar goddank heeft het christenfundamentalisme maar twee zetels in ons parlement. Lijkt me ook goed nieuws voor jou, als homoseksueel.

Je zei: ‘Ik bedoel: het is niet nodig en ze heeft het niet nodig.’ Ik hoorde de stem van Michiel Romeyn door mijn hoofd galmen: ‘Bepaal jíj dat?’

In het programma zit ook vaak een naaktshoot. Nu maar hopen dat de gravin dan een vijgenblad draagt, voor ze uit jouw paradijs valt.