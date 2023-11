Jan Roos: 'Waylon heeft gelijk dat je die activisten de weg af moet sleuren en een taakstraf moet verkopen'

Huh? Een BN’er die stelling neemt met pittige uitspraken?

Tja, daar moesten wij ook even van bijkomen. Want in het zoetsappige artiestencultuurtje dat sterrenland heet, is het als bekende prominent not done om je ergens kritisch over uit te laten. Meewaaien met de mainstreamwind, vinden wat het gros ook vindt en bij een meningsvraag zoveel mogelijk op de vlakte blijven; dat zijn de credo’s die in de sterrenhemel staan geschreven en daar houden onze beroemde koppies zich tegenwoordig netjes aan. Behalve dan Johan Derksen, Jan Roos, Dennis Schouten en Jan Dijkgraaf. Nou was Derksen net even te druk met het achterwerk van prinses Alexia, maar Nieuwe Revu vond wel de andere drie mannen die in deze tijd hun bek nog open durven te trekken bereid voor commentaar.

Maar eh... wat was er nou precies aan de hand?

In een recent interview met De Telegraaf reageerde Waylon Bijkerk op de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die zich onlangs een aantal malen op de A12 ophielden en door de politie van de snelweg moesten worden verwijderd. Onder hen was ook actrice Carice van Houten. De zanger komt ongekend fel uit de hoek. Hij laat geen spaan heel van zijn collega BN’er Van Houten en fileert de overige klimaatactivisten volkomen: ‘Als je al die mensen nou eens 150 uur taakstraf geeft in verzorgingstehuizen, dan zijn ze tenminste nog van nut. Misschien is het maar goed dat ik geen minister-president ben, want ik zou daarin een stuk rigoureuzer te werk gaan.’ Na eerder geneuzel over zijn erectieproblemen staan deze uitspraken recht overeind.

‘Ik vind Waylon een vreselijke narcist. O, wat haalt hij het bloed onder mijn nagels vandaan, deze kerel’

Wat vindt Waylon van zichzelf?

‘Men denkt dat ik om het minste of geringste boos ben.’

Wat vinden wij van Waylon?

Wij vinden het bepaald geen eh, slap geouwehoer.

Wat vinden anderen van Waylon?

Berthe van Soest - Extinction Rebellion

‘We hoeven hier niet op te reageren. Hartelijk dank voor het vragen!’

Bibi Breijman - vrouw

‘Waylon en ik houden onze carrières graag gescheiden. Deze skip ik even, als je het niet erg vindt. Als ik iets tegen hem te zeggen heb, dan zeg ik dat liever gewoon thuis. Of ik er hetzelfde in sta wat betreft klimaatactivisten? Ik weet niet wat hij heeft gezegd, ik hou me er liever afzijdig in. Bovendien: als ik iets te zeggen heb, doe ik dat liever via mijn management en niet zo via mijn privénummer. Succes ermee!’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Waylon heeft wel een punt ten opzichte van de klimaatactivisten. Die zitten gevangen in een soort doodscultus/angstpsychose. Carice van Houten is het vleesgeworden voorbeeld van de pure hypocrisie van die hele club. Ze vliegt de hele wereld over en dan zegt ze daarbij: “Dat is voor mijn werk.” Tegelijk staat ze wel te demonstreren dat we allemaal doodgaan aan het klimaat. Dan zou ik zeggen: stop met vliegen. Maar dat doet ze dan weer niet. Dus als je dat soort mensen nou gewoon een keer van die snelweg af sleept en flink straft... Tegenwoordig demonstreren ze trouwens niet eens meer tegen het klimaat, maar kiezen ze partij voor de terreurgroep Hamas. Daarmee laten Extinction Rebellion en mensen als Carice van Houten hun ware gezicht zien. Want ze zijn niets anders dan antisemitische marxisten. Dat zijn al die clubs: Extinction Rebellion, Black Live Matters, Amnesty International; het is allemaal één pot nat. Maar ik ben bang dat Carice niet het intellect heeft om te onderscheiden waar ze precies bij zit. Waylon heeft daar natuurlijk volkomen gelijk in dat je die mensen van de snelweg af moet sleuren en hen een enorme taakstraf moet verkopen. Vooral die Amsterdamse actreutels die hun Instagram helemaal vol planten met hun wereldreizen en alleen maar voor het deugen bij een club staan te joelen en schreeuwen tegen iets waar ze eigenlijk zelf aan meedoen. Of ik het wel vaker met Waylon eens ben? Ik kan me niet herinneren dat ik Waylon ooit eerder op een uitspraak heb betrapt, waarvan ik dacht: daar heb je gelijk in. Ik moet ook zeggen dat ik Waylon verder niet volg. Het enige dat ik van hem weet, is dat hij op een gegeven moment vreemdging omdat zijn piemel het niet meer deed bij zijn eigen vrouw. Als ervaringsdeskundige kan ik alleen maar zeggen: als je piemel het niet meer doet bij je eigen vrouw, moet je op zoek naar een nieuwe. En dan heb ik het niet over een piemel.’

Dennis Schouten - presentator Roddelpraat

‘Ik vind het heel gedurfd dat Waylon zulke uitspraken durft te doen; hij gaat dat misschien wel merken in zijn portemonnee. Want als je in Nederland als gerespecteerd BN’er je geld wilt verdienen, kun je over het klimaat beter je bek houden of het ermee eens zijn. Waylon geeft aan dat er geen uitzonderingspositie bestaat voor het overtreden van de wet, ook niet voor bepaalde mensen die voor het goede staan. Ik vind het wel een stoere uitspraak. Nou zat hij met zijn erectieproblemen en vreemdgaan natuurlijk al in de foutemannenhoek, maar hij komt nu een beetje in de rechtse foutemannenhoek. Zonder dat hij ooit zal weten dat hij niet gebeld wordt, zullen er momenten komen dat er een artiest geboekt moet worden en dat de keuze valt op iemand anders die niet dergelijke uitspraken heeft gedaan.’

Jan Dijkgraaf - kritisch publicist

‘Die Waylon is zwaar in mijn achting gestegen! Pleiten voor 150 uur taakstraf in een verzorgingstehuis voor types als Carice van Houten zodat ze ook eens een keer iets nuttigs doen voor de maatschappij, dat is toch hilarisch? Ik vind het sowieso een verademing als mensen uit de entertainmentindustrie niet meedoen aan het wereldkampioenschap veren in elkaars reet stoppen. Iemand uit die wereld die gewoon zegt wat iedereen met een beetje gezond verstand denkt over zo’n veelvlieger als die Carice, dat het een verschrikkelijke aandachtsjunk is dus, verdient een dikke pluim. Want het levert ze alleen maar gezeik op bij de inteeltclub. Of Carice en die andere echte en nep-BN’ers zoals Sieger Sloot hun taakstraf echt in een verzorgingstehuis moeten verrichten, is trouwens wel een ander verhaal. Ik weet niet of je dat filmpje van Carice hebt gezien waarop ze helemaal hysterisch deed over het vergaan van de aarde? Als ze zich zo gedraagt in de nabijheid van een incontinente bejaarde met hartklachten, kan het voor zo’n man of vrouw weleens einde oefening zijn. Maar goed, ik pleit voor meer, meer, meer Waylons! Zonder Ilse de Lange svp, moet ik zeggen van mijn vrouw.’