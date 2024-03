Patty Brard: 'Ik ga niet meer met Jeroen Pauw aan één tafel zitten'

Jeroen Pauw die samenwerkt met zijn ex Sophie Hilbrand? Als dat maar goed gaat...

Emmers vol tranen zijn er bij elkaar gejankt door alle dames wier harten zijn gebroken door Jeroen Pauw. De eigenzinnige interviewer heeft zich in zijn meest actieve tijd ontpopt als de rokkenjager van de entertainmentwereld, de damesverslindende playboy van de televisie en de opperbeslaper van de Gooise matras. In zijn voormalige boot Megalomaan, bijgenaamd The Loveboat, wist hij menig stuk vrouwenvlees te verorberen en golfden zijn gewillige prooien ritmisch mee op de maat van het klotsende water, in het tempo van de zweterige Amsterdamse nachten die zij met de hijgende Pauw doorbrachten. Door zijn immer warrige kapsel en nonchalante manier van kleden, behoudt de intelligente vragensteller het onschuldige, jongensachtige imago dat hij steevast als meedogenloos wapen inzette op jacht naar zijn volgende liefdesslachtoffer. De lange lijst lichamen van mooie dames die Jeroen bekeek, bewonderde, koesterde en liefkoosde, strekt zich uit van volstrekt onbekende vrouwen tot showbizzsterren van de A-categorie. En ook zo’n beetje alles wat ertussenin zit. Sophie Hilbrand is er inderdaad één van. Los van het feit dat de twee nog prima door één deur kunnen: ze presenteren de talkshow niet tegelijk, maar om en om.

Toch stopt Pauw na mei weer met de talkshow...

Pauw weet wél van ophouden inderdaad. Hij is een kei in kappen en afbreken. Anders is het ook niet te verklaren dat álle relaties met beroemde Nederlandse dames mislukten. Loretta Schrijver, Mieke van der Weij, Manuëla Kemp, Daphne Bunskoek en dus Sophie Hilbrand vielen allen als een blok voor de even charmante als besluiteloze presentator. Daarna moesten ze ook allemaal hun volgeweende zakdoeken thuis boven hun eigen wastafeltje uitknijpen, omdat Jeroen hen rigoureus de deur van zijn woonschip had gewezen. Zijn enorme verzet tegen vastigheid en dingen van lange duur, beperkt zich overigens niet alleen tot dames. Naar eigen zeggen maakt Jeroen geen deel uit van een godsdienstige groepering of politieke beweging, stemt hij zelden tweemaal achter elkaar op dezelfde partij en is hij geen lid van goede doelen of van enige omroep. De onafhankelijke flierefluiter die hij lijkt te zijn, wil zich dus nergens aan binden en gaat geen dingen voor langere perioden aan. Wel is Pauw inmiddels zeven jaar samen met zijn vriendin Zoé Goddijn.

‘Het is voor de kijkers ook leuk om Jeroen Pauw weer op die plek te zien zitten’

Wat vindt Jeroen Pauw van zichzelf?

‘Mijn bindingsangst zit in alle vezels van mijn lichaam.’

Wat vinden wij van Jeroen Pauw?

De pauw is erg nieuwsgierig en heeft een goed geheugen. Hij is lawaaierig en je herkent hem van afstand aan zijn roep. Hij is erg hartstochtelijk. Deze opgewekte pronker is trots en leidt een regelmatig leven. De omschrijving van de pauw in de vogelgids lijkt een-op-een te kloppen met een karakterschets van onze Jeroen.

Wat vinden anderen van Jeroen Pauw?

Angela de Jong - tv-columnist AD

‘Ik dank God op mijn blote knieën dat Jeroen Pauw terug is op televisie. Het programma is enorm opgeknapt sinds zijn komst. Ik heb laatst een keer een aflevering gezien met totaal oninteressante gasten, ook Gordon zat er toen. Door de inbreng van Pauw werd het toch een leuke uitzending. Hij kan onwijs goed een bepaalde luchtigheid in een zwaar onderwerp brengen. Die man is echt van de buitencategorie. Nou was het niet heel moeilijk om Khalid Kasem te vervangen, want die was wel echt slecht. Er is niemand van de jonge garde die bij Pauw in de buurt komt. Dat er bij de publieke omroep nooit aan talentontwikkeling is gedaan, mogen ze zichzelf aanrekenen. Ik vind het jammer dat hij stopt na mei, al begrijp ik het volkomen van hem. Of er iets is wat hij niet kan? Ik heb hem nog nooit horen zingen.’

Patty Brard - boze presentatrice

‘Toen het nog niet goed was tussen mij en mijn dochter, zat ik bij Jeroen Pauw om een therapieprogramma te promoten. Op een gegeven moment zei hij tegen mij: “Wie is die vrouw achter jou?” Ik dacht: die vrouw achter mij? Het was een heel grote foto van Priscilla. Hij zei: “Weet je nog wel wie dat is? En hoelang heb je die al wel niet gezien?” Toen dacht ik eigenlijk: ik kan me nu laten verleiden om heel erg uit m’n slof te schieten, maar ik heb toen heel rustig gezegd dat ik daar was om een programma te promoten en niet om mijn privéleven met hem te delen. Dat heeft zó’n impact op mij gehad dat ik gewoon niet meer met die man aan een tafel kan zitten. Niemand weet hoe de situatie écht zit. Dat wordt in mijn Videoland-serie gelukkig wel duidelijk en ik denk dat een ieder zich dan nog weleens achter de oren zal krabben. Ik ben nu weer gevraagd om bij Pauw te komen zitten, maar ik ga niet, hahaha.’

Loretta Schrijver - ex-collega en -lover

‘Ik ken Jeroen al heel lang. Hij is een heel goede journalist die altijd op een vileine manier de vinger op de zere plek legt. Jeroen en ik hadden een relatie toen we bij de Wereldomroep werkten, we waren dertig. Ik dacht net dat ik het voor elkaar had en weg was ie. Het heeft anderhalf jaar geduurd. Bij het RTL Nieuws kwamen we elkaar weer tegen. Ik was ongelukkig dat het uit was, ik had ontzettend liefdesverdriet. Ik heb toen trouwens tegen hem gezegd dat Manuëla Kemp een leuke was. Later hebben zij een lange relatie gehad.’

Victor Vlam - mediakenner

‘De vete tussen Wilfred Genee en Jeroen Pauw is al een tijdje gaande. Wilfred maakt al langere tijd nare opmerkingen over hem. Zo heeft hij Jeroen in september 2023 in Vandaag Inside een zakkenvuller genoemd. Dat werd ongemakkelijk, want in november 2023 mocht Wilfred tijdens de verkiezingen leider zijn van het tv-debat. De voorbereidingen voor dat debat verliepen allerminst soepel. Achter de schermen ging het er wrevelig aan toe, aangezien Jeroen de producent was van Het debat van Nederland. Wat ik ervan heb gehoord, is dat de directe communicatie tussen die twee heel lang is afgehouden. Zolang het niet nodig was, hebben ze niet met elkaar gesproken, om te voorkomen dat ze elkaar in de haren zouden vliegen. Wilfred heeft een pesthekel aan Jeroen. Die wrijving is ontstaan toen Wilfred in de zomer van 2020 bij Jeroen Pauw en Fidan Ekiz aan tafel zat bij Op1. Johan Derksen had wat naars gezegd over Akwasi. Daar was veel ophef over. Wilfred was bij Op1 gaan zitten om over die racismekwestie te praten, maar werd woedend vanwege de teneur van de vragen. Dat was in de uitzending al te zien en achter de schermen is het geëxplodeerd.’