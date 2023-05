Rob Goossens: 'Ik had Valerio in zijn televisieloze jaren niet per se gemist'

Wat een gedoe nou weer rondom Valerio Zeno. Hij deed het toch zo leuk bij dat realityprogramma?

Het was alsof er een halfvergaan medialijk werd opgegraven, zo zag de comeback van Valerio Zeno eruit toen hij op 9 januari 2023 als presentator verscheen van een nieuw seizoen Echte meisjes in de jungle. De in zijn TMF- en BNN-tijd zo woest aantrekkelijke televisiehunk van Italiaanse komaf liet in de zeroes zijn weelderige zwartglanzende haardos voor de camera’s wapperen, waarbij zijn sexy stoppelbaardje soms een uitdagende grijns prijsgaf die vele vrouwenharten sneller deed kloppen. Diezelfde harten moesten begin dit jaar na een acute stilstand in allerijl opnieuw aan de praat worden gebracht met een lokale aed, toen Zeno in beeld kwam met een door oudemannenhaaruitval drastisch aangetast kapsel en gladgeschoren babyface. Wég duurzaam opgebouwd sexappeal. Gelukkig kreeg de kijker er iets anders voor in de plaats, namelijk een blijkbaar door de anonieme jaren heen zeer zorgvuldig uitgebouwd talent om onbevangen naturel te presenteren, met eigen teksten, snelle grappen en gortdroge humor.

Klinkt als een verademing om naar te kijken.

Zoiets moeten ze ook gedacht hebben bij de redactie van de talkshow van Renze Klamer. Wat ze Zeno zagen doen op Videoland tussen al die hysterische make-upmeiden en botox-babes in de jungle van Laos, was namelijk inderdaad erg goed en verfrissend. Binnenhalen die Valerio-vis, was de daaropvolgende gedachte. En laten we hem een freestyle-item geven in het praatprogramma Renze. Die vrije hand heeft Zeno welgeteld twee afleveringen gehad, want na geklungel met goochelaars en Miniplaybackshow-Bulletje, werd de verdrinkende presentator gedegradeerd tot het voorlezen van wat autocue-teksten bij vooraf geselecteerde filmpjes. Auwie.

‘Ik denk dat hij in de basis echt wat kan’

Wat vindt Valerio Zeno van zichzelf?

‘Ik heb niks te klagen hoor, ik ben gewoon een jankerd.’

Wat vinden wij van Valerio Zeno?

Als hij zijn achternaam één letter verandert, kan hij zonder janken altijd nog fungeren in commercials voor suikervrije frisdrankjes.

Wat vinden anderen van Valerio Zeno?

Kelly Heruer - winnares Echte meisjes 2023

‘Ik kon bij Echte meisjes zo verschrikkelijk om hem gieren. Hij praat monotoon, wat hem een droogkloot maakt, maar wel heel ad rem en grappig. Een uniek exemplaar. Ik zou geen vergelijkbare presentator kunnen noemen in Nederland. Ook buiten de camera’s om was hij erg vriendelijk. Wij sliepen op een hangmat in de jungle, hij logeerde gewoon lekker in een hotel. Maar wie klaagde er de volgende dag over beestjes? Valerio! Een kakkerlak in zijn schoen, een rat op zijn kamer. Terwijl wij als jonge vrouwen tussen de sissende slangen sliepen! Er waren ook meiden die hem wel een beetje uit de tent probeerden te lokken, en zo. Maar hij hield het professioneel, dat kan ik je wel zeggen. Het leek in Laos alsof hij zijn presentatieteksten zo uit zijn mouw schudde, want al die meiden maakten allerlei opmerkingen en hij had ter plekke meteen zijn antwoordje klaar. Dat kon nooit gescript zijn, dan heb je écht humor. Dat hij het nu wat minder goed doet in de talkshow van Renze Klamer? Dat heb ik nog niet gezien. Hij is wel supercreatief en past zich snel aan in een veranderende situatie. Misschien is hij minder een studioman en meer iemand voor een buitenprogramma.’

Jordi Versteegden - entertainmentverslaggever De Telegraaf

‘Ik denk dat Valerio vooral het daglicht moet zien en niet het licht in de studio. Hij is gewoon buiten op zijn best in een vrije rol. Bij Renze staat hij nu een autocue voor te lezen en te doen wat de redactie hem zegt te doen. Maar je moet hem juist zichzelf laten zijn. Hij heeft ook op fantastische wijze Over mijn lijk gepresenteerd: dat is een programma dat je moet voelen. Want ook al is hij een beetje gek: hij is wel een mensen-mens. Hij levelt met mensen, zowel bij die Echte meisjes als bij Over mijn lijk. Dus je moet hem met mensen laten praten en werken, en dat is natuurlijk níét wat hij bij Renze doet. Hij is daar te dienend. Stuur Valerio lekker naar buiten, dáár is hij op zijn best! Ik heb wel zoiets van: haal hem zo snel mogelijk van dit concept af, anders gaat het hem schaden.’

Rob Goossens - entertainmentdeskundige

‘Alle meiden waren vroeger gek op Valerio, ikzelf bijna ook. Hij deed allerlei coole experimenteerprogramma’s en speelde de veel te jonge love-interest van Wendy van Dijk in Alles is liefde. Bij Echte meisjes hebben we gezien dat Valerio fenomenaal is in het spelen met de camera en origineel is in zijn aanpak. Die originaliteit ontbreekt bij veel presentatoren momenteel; velen lijken op elkaar en zijn uitwisselbaar. Ik ben blij dat ze hem bij Renze een kans hebben gegeven. Ik had Valerio in zijn televisieloze jaren niet per se gemist, maar heb hem via sociale media wel betaalde dingetjes zien doen waarvan ik dacht: ai ai ai, wat ben jij afgegleden! Dus het was een grote verrassing wat hij liet zien bij Echte meisjes. En daarvan wilde ik graag meer zien! Helaas heb ik dat bij Renze nog niet kunnen terugzien. Hij mocht freestylen, maar dat is er na een paar afleveringen al helemaal uitgejakkerd, hij leest nu alleen nog de autocue voor. Daarover denk ik: hier heb je hem dus echt niet voor gehaald! Dat kan een leuk jong ding van 23 die graag op televisie wil, ook wel doen. Daarmee zouden ze Valerio een blamage besparen. Maar Renze zelf is momenteel ook nog erg zoekende en heeft eigenlijk wel behoefte aan een iconische sidekick. In principe kan Valerio dat zijn, dus ze zullen nog geduld met hem hebben. Er moet denk ik sowieso iets edgy zijn aan hetgeen hij presenteert. Ik denk dat ze bij RTL heel tevreden over hem zijn en dat hij sowieso voor het volgende seizoen Echte meisjes weer de presentator is. Het zou mij zeer verrassen als ze met iemand anders dan Valerio op pad gaan.’

Johan Derksen - zeiksnor VI

In Vandaag Inside: ‘Het is toch verschrikkelijk? Dat wordt niks, het is niks en het zal ook helemaal nooit wat worden. Wat een hansworst is dat, joh! Het programma rammelt werkelijk aan alle kanten. Het is hélemaal niks. Die jongen beheerst het gewoon niet.’