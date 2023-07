Nieuwe Revu's Kijktip: Foundation

De invloedrijke reeks die duizend jaar aan beschaving omspande, gold lang als te ambitieus voor verfilming, maar met de diepe zakken van Apple is natuurlijk alles mogelijk.

En dus ging in september 2021 op Apple TV het eerste seizoen van Foundation van start. Om nou te zeggen dat de wereld versteld stond: nee. Daarvoor was het bereik van Apple TV te beperkt en de kwaliteit te wisselvallig. Ja, Foundation zag er spectaculair uit en had met Jared Harris een sterke lead. Maar kijkers raakten geregeld het spoor bijster door de overvloed aan werelden en verhaallijnen. Toch houdt showrunner David S. Goyer vol dat hij tachtig afleveringen gaat maken en komt hij nu met seizoen 2. De opstand tegen de Keizer door de Foundation-rebellie is inmiddels uitgemond in een regelrechte burgeroorlog, compleet met veldslagen en fantastische wezens. De belofte van meer actie lijkt een goed moment om alsnog in te stappen.

Foundation S2 start 14 juli op Apple TV.