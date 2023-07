Dennis Schouten: 'Jochem Myjer is een onderdeel van mijn jeugdtrauma'

Het is komkommertijd in de theaterwereld, hoezo is er nieuws rondom Jochem Myjer?

De aanleiding tot een wilde waaipartij in de theaterwereld waar zomerstorm Poly zelfs de bibbers van krijgt, is een recent artikel in De Telegraaf over zwarte handel en fraude met kaartjes. Dit is een vervelend fenomeen dat al jaren de entertainmentindustrie plaagt. De theater- en muziekwereld probeert zich om begrijpelijke redenen steeds sterker te verzetten tegen schorriemorrie dat cabaretliefhebbers probeert te besodemieteren. Het bericht in de krant van wakker Nederland werd helaas half slapend gelezen door krantenkoppenmakers van snelle onlinemedia. Daardoor joeg er onterecht – zo blijkt na onderzoek van Nieuwe Revu – een tornado van ophef over tickets van Jochem Myjer. Die zouden voor 500 euro van de hand gaan op de illegale markt, in plaats van de gemiddelde schouwburgprijs van 35 euro.

Een storm in een glas water dus?

Gedeeltelijk. Wat er wél klopt aan de opschudding: aan een kaartje komen voor Jochem Myjer is niet eenvoudig. Zo crahste de website met de nieuwe speellijst van Myjer door overweldigende belangstelling. In korte tijd probeerden maar liefst 2,5 miljoen mensen in te loggen; dat vindt geen enkele webstek fijn. Zijn nieuwe show Net Alsof is zijn eerste avondvullende voorstelling sinds 2019. Daarbij speelt de Leidse komiek slechts twee voorstellingen per week, omdat hij sneller moe is sinds een zware operatie wegens een tumor in zijn ruggenmerg in 2011. Voorheen werden tickets van Myjer groots opgekocht door derden, die ze tegen woekerprijzen doorverkochten. Daar heeft het impresariaat van Myjer rigoureuze maatregelen tegen genomen, zo blijkt uit het Telegraaf-artikel. Voor wie het goed leest, tenminste. Sensatiemedia hebben verlekkerd de spannende kop overgenomen dat er nog steeds tickets voor 500 euro worden verkocht, maar dat is apekool. In Revu legt het management van Myjer nu uit hoe het écht zit.

Entertainmentindustrie voert strijd tegen ticketzwendel op: kaarten van 35 euro voor Jochem Myjer verkocht voor 500 euro

Wat vindt Jochem Myjer van zichzelf?

‘Ik ben zo loslippig als Bobbi Eden in haar beste dagen.’

Wat vinden wij van Jochem Myjer?

In haar beste dagen werden er per keer ook vijfhonderd ballen voor Bobbi Eden neergelegd.

Wat vinden anderen van Jochem Myjer?

Dennis Schouten - presentator Roddelpraat

‘Dat is toch die vent van die veel te irritante beltoon met “Wakker worden wakker worden”? Die had mijn moeder vroeger op haar telefoon en zoals je misschien weet, heb ik al jaren geen contact meer met haar. Jochem Myjer is zodoende een onderdeel van mijn jeugdtrauma. Ik vind hem te druk, niet relevant en niet leuk. Qua humor vind ik hem van het niveau Claudia de Breij.’

Jacques d’Ancona - theatercriticus

‘Alle voorstellingen van Jochem Myjer heb ik gezien. Ik ken hem al vanaf het moment dat hij biologie studeerde in Groningen en een toekomst tegemoet ging te midden van vogels en vlinders. Daar houdt hij veel van, net als van de zee, de Wadden en de Waddeneilanden. Hij maakte in die tijd een voorzichtige start als entertainer en ik adviseerde jubilerende clubs en verenigingen van aanzien in de stad Groningen en omstreken om eens 20, 25 minuten te boeken van Jochem Myjer. Ik vind hem buitengewoon grappig en hij is heel erg inventief in het maken van grote voorstellingen. Hij is een vriend van Groninger Bert Visscher en ze worden vaak met elkaar vergeleken, maar ze zijn totaal verschillend. Visscher is explosief, maar Myjer is méér dan explosief want hij geeft ook stukken van inhoud en bezinning mee aan zijn shows. Vooral de voorstelling nadat er een ruggenmergtumor bij hem was ontdekt en verwijderd... De ziekenhuisopname, de behandeling, het herstel; wat hij daarover heeft gezegd, was hartverscheurend en tegelijk betoverend en humoristisch, aangezien hij sprak van een “tumorhumor”. Dat er nu kaarten voor 500 euro te koop zijn, is een afspiegeling van zijn populariteit, maar het verschijnsel keur ik ten zeerste af. Maar het schetst wel welke buitengewone aantrekkingskracht zijn voorstellingen uitoefenen op een heel groot publiek. Willen jullie mij niet omschrijven als “fan”? Ik ben nog steeds theatercriticus, maar als ik dat niet zou zijn, dan was ik fan.’

Eric Alferink - impresariaat Bert Visscher

‘Helaas, Bert is op vakantie, hij kan niks over Jochem zeggen nu. Maar technisch gezien kan het niet, wat er in de media staat over het doorverkopen van die kaarten. Er is mij verteld dat er een nieuwe techniek is waardoor die kaarten niet meer door te verkopen zijn, dus dat zou mij zeer verbazen. Misschien even bellen met het management van Jochem Myjer?’

Robert-Jan Veen - manager Jochem Myjer

‘Het klopt wat het impresariaat van Bert Visscher zegt. De kaarten van Jochem gaan inderdaad niet meer voor 500 euro rond op de zwarte markt. De verwarring schuilt erin dat ik een interview over smarttickets en de doorverkoop van kaarten aan De Telegraaf heb gegeven waarin ik heb gezegd dat Jochems kaarten om en nabij de 35 euro kosten. Daarbij gaf ik het voorbeeld dat – voordat wij met smarttickets gingen werken – zijn kaarten tot wel voor 500 euro werden doorverkocht. Dat is expliciet nu niet meer aan de hand, want technisch gezien niet meer mogelijk. Het kaartje is gekoppeld aan je e-mailadres en je 06-nummer. Op je smartphone zie je het ticket staan, maar dat is alleen het recht op toegang met een soort van barcode die doorgekruist is. De daadwerkelijke QR-code geven we pas heel kort voor de voorstelling vrij. En op het moment dat we hem vrijgeven, rouleert hij iedere 12 seconden. Dus een screenshot of een print heeft geen zin, want 12 seconden later doet hij het al niet meer want dan is de barcode weer ververst. Er zijn natuurlijk mensen die dat proberen te kraken en de tijdcode op de telefoon veranderen, maar de barcodes worden letterlijk online in de cloud ontwikkeld en naar de telefoon gestuurd. We doen dit al een aantal jaren en ik durf met mijn hand op mijn hart te verklaren dat die tickets onmogelijk door te verkopen zijn. Mochten ze wel ergens worden aangeboden, dan is dat dus sowieso malafide. Dan probeert iemand een ticket van Jochem Myjer te verkopen terwijl diegene helemaal geen ticket heeft.’