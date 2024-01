Dood en verderf in Libische olieopslagplaats door irritante IS-gastjes

Het blijven irritante types, die militanten van Islamitische Staat. Vandaag zijn ze met hun brutale koppen in de Libische haven Es Sider slaags geraakt met federale troepen die deze grote olieopslagplaats bewaken. Volgens Reuters zijn er twee doden gevallen.

In oktober probeerde de Islamitische Staat deze haven al eens te veroveren, zonder succes. Nu is een van de grote opslagtanks in brand gestoken.

Es Sider, de grootste olieopslagplaats vant Noord-Afrika, en de nabijgelegen oliehaven Ras Lanuf zijn al meer dan een jaar gesloten wegens rivaliserende Libische groepen die de installaties willen veroveren.

Lees ook: Moslims trollen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi massaal na wanhopige terreuroproep

"Er wordt gevochten bij de belangrijkste exportterminal van de oliehaven", aldus Libische troepen en ooggetuigen tegen het persbureau.

Strijd om olie

Islamitische Staat mengt zich nu nadrukkelijk in de strijd om de strategische en kostbare olie. Ook zuidelijk gelegen olievelden zijn al meerdere keren doelwit van IS-acties geweest. Tot nu toe is echter geen enkel veld of opslag veroverd.

IS heeft sinds 2011 geleidelijk aan gebied veroverd in Libië. Onder meer de belangrijke stad Sirte is in handen van de extremisten.