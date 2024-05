James Worthy: 'De buren hebben ruzie: 'Waarom maak je een foto van je l*l?''

'Mijn lul heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Het is net of hij een paar maanden op vakantie is geweest'

De buurman en buurvrouw hebben ruzie. Hun stemmen boren met gemak door de muren heen. ‘Ik geloof je niet!’ schreeuwt de vrouw.

‘Hoe is dat mijn probleem? Jij hebt vertrouwensproblemen. Dat begrijp ik, maar je moet van jouw probleem niet mijn probleem maken. In jouw ogen is iedereen onbetrouwbaar. Dit heeft vast iets met je jeugd te maken.’

‘Nee, het heeft niets met mijn jeugd te maken. Dat weet jij! Mijn ex ging vreemd. Daarom ben ik nu zo. En ik zag het toch met mijn eigen ogen? Jij maakte net een foto van je lul. Waarom maak je een foto van je lul? Naar wie stuur je een foto van je lul?’ vraagt de buurvrouw. Ik zet het keukenraam open, zodat ik alles nog wat beter hoor.

‘Dat is heel normaal, schat. Ik maak best vaak foto’s van mijn lul. Op de meeste dagen hangt ie er maar wat verloren bij, maar soms word ik wakker en dan ziet ie er toch een potje fenomenaal uit. Mensen hebben toch ook weleens een bad hairday? Nou, vandaag heb ik een good dickday. Kijk dan. Ik stuur de foto nu door. Mijn lul heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Het is net of hij een paar maanden op vakantie is geweest. Of hij een sabbatical heeft genomen of zo. Mijn lul is naar Tibet geweest. Kijk dan.’

Eventjes is het stil.

‘Zo indrukwekkend is het ook weer niet, Jochem. Hij ziet er wel een paar tinten donkerder uit. Ben je alleen met je lul onder de zonnebank geweest, of zo? Ik vertrouw het nog steeds niet. Alleen mensen die vreemdgaan, gaan onder de zonnebank,’ zegt de vrouw.

‘Er is nog een andere foto.’

‘Dus je hebt een hele fotoshoot gedaan? Lekker bezig hoor, Erwin Olaf.’

‘Kijk dan. Zie je dat! Deze foto heb ik naar de dokter gestuurd. Zie je dat bultje? Dit is een foto van twee dagen geleden. De dokter is op vakantie, maar hij wilde er toch even naar kijken. Lief, hè?’

‘Dus onze dokter is op vakantie naar jouw lul aan het kijken?’ vraagt de buurvrouw.

‘Je vertrouw het nog steeds niet, hè?’

‘Nee, natuurlijk niet. Als je liegt, hak ik hem eraf, klootviool. Vroeger wist ik precies wanneer je loog. Nu zie ik het niet meer.’

‘Je ziet het nu niet meer, omdat ik nooit meer tegen je lieg. Waarom zou ik een foto van mijn lulbultje naar een vrouw sturen?’

‘Het is echt een klein bultje,’ zegt de vrouw.

‘Dat zei de dokter ook. Maar hij wil er toch even naar kijken als hij terug is van Mallorca.’

‘Dus onze dokter zit op de Balearen naar jouw snikkel te kijken?’

‘Ja! Welkom in 2024.’

‘IK HAAT HET ALS JE DAT ZEGT!! WAT HEEFT EEN JAARTAL MET POTENTIËLE GOORLAPPERIJ TE MAKEN?’

‘Welkom in 2024, schat,’ schreeuwt de buurman lachend.

Ik sluit het keukenraam, laat mijn broek zakken en vraag aan mijn lul of hij misschien naar Tibet wil.