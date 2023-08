Nieuwe Revu's kijktip: Depp v. Heard

Heard had Depp in een open brief aan The Washington Post beschuldigd van mishandeling tijdens hun huwelijk. Depp vond dat laster, en wilde voor eens en altijd zijn naam zuiveren. Hij was immers door eerdere beschuldigingen al zijn lucratieve filmcontracten kwijtgeraakt.

Dus waarom groeide deze privékwestie uit tot zo’n kolossaal mediafenomeen? In Depp v. Heard komen niet alleen alle gênante feiten boven tafel. De docureeks kijkt ook naar de impact die het proces wereldwijd had. Depp stond toe dat er camera’s bij het proces aanwezig waren, tegen de wil van Heard. Gevolg was dat elk (on-)smakelijk detail via TikTok direct viraal ging. Fans van Depp zagen in het proces de doorgeslagen woke-revolutie terug. Supporters van Heard hoopten dat met Johnny ook het patriarchaat veroordeeld zou worden. Het was, kortom, de battle of the sexes samengebald in één ontluisterend moddergevecht. Na afloop van Depp v. Heard kan iedereen zelf zijn of haar positie bepalen: team-Johnny of team-Amber.

Depp v. Heard staat sinds 16 augustus op Netflix.