Winnaar en verliezer van de dag: Johnny Depp vs. meppende VVD'er Rolf Zincken

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Johnny Depp

Funny Or Die and Johnny Depp made the finest, classiest Donald Trump spoof https://t.co/HeP0nYhaGn pic.twitter.com/Hstxbh5Qq8 — The AV Club (@TheAVClub) 10 februari 2016

De Amerikaanse satirische website Funny or Die heeft vandaag de film ‘The art of the deal’ gepubliceerd. In de zogenaamde documentaire zet een Johnny Depp een geniale vertolking neer van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. De 50 minuten durende film bekijk je hier.

Verliezer van de dag: Rolf Zincken

Raadslid Rolf Zincken uit #Weert is door de VVD per direct uit de fractie gezet https://t.co/F3rH1EaOks pic.twitter.com/Ta18BtqQp5 — 1Limburg (@1Limburg) 10 februari 2016

Gemeenteraadslid Rolf Zincken uit Weert is door de VVD in zijn woonplaats per direct uit de gemeenteraadsfractie gezet. Dat laat de VVD in Weert weten.Zincken werd in december op non-actief gesteld nadat hij in beschonken toestand tijdens het stappen een plaatsgenoot het ziekenhuis in het ziekenhuis had geslagen.