Vijf keer comfortabele kleding voor in het vliegtuig

1. Ademende materialen

Ademende materialen zijn essentieel voor comfort tijdens een lange vliegreis. Natuurlijke materialen - zoals katoen, linnen en bamboe kleding - zijn ideaal. Dat komt doordat ze de lucht vrij laten circuleren en je lichaamstemperatuur reguleren. Daardoor voel je je steeds aangenaam warm.

Vermijd synthetische materialen, zoals nylon en polyester. Deze stoffen houden warmte vast en zitten na een tijdje niet meer lekker.

2. Draag kleding in laagjes

Kleding in laagjes is een geweldige manier om te zorgen voor een aangename lichaamstemperatuur tijdens een vliegreis. Verschillende laagjes kleding bieden niet alleen een betere isolatie dan één enkele laag. Door een kledinglaagje aan of uit te doen kun je snel zorgen voor meer of minder warmte. Kies voor lichte lagen, zoals dunne vesten of truien. Deze kun je snel aan- of uittrekken als dat nodig is.

3. Stretch kleding

Als je gaat vliegen, kan de broek die je draagt een groot verschil maken in hoe comfortabel je je voelt tijdens je reis. Stretch kleding beweegt met je lichaam mee en dat voelt heerlijk comfortabel als je lang moet zitten. Zorg er dus voor dat een stretchbroek deel uitmaakt van je reisoutfit. Heb je geen stretch, doen dan wat wijdere kleding aan. Vermijd strakke kleding en stoffen die je bewegingen beperken.

4. De juiste schoenen

Denk bij het samenstellen van je vliegtuigoutfit ook aan comfortabele schoenen. Dat is niet alleen prettig tijdens de lucht. Ook als je moet rennen om een aansluitende vlucht te halen of in de rij moet staan voor het inchecken op Schiphol zijn comfortabele schoenen een absolute must.

Schoenen met een beetje bewegingsruimte voorkomen niet alleen ongemak, maar bevorderen ook een goede doorbloeding als je voeten wat uitzetten tijdens de reis. Denk bij comfortabele schoenen aan sneakers of enkellaarsjes met een platte hak.

5. Kies veelzijdige kledingstukken

Veelzijdige kledingstukken zijn de beste manier om niet te veel bagage mee te hoeven nemen op je vlucht. Een goede optie is een legging of stretch spijkerbroek met een blouse met knoopjes. Deze combinatie kun je ook prima dragen als je je bestemming hebt bereikt.

Voeg een jasje of blazer toe voor extra comfort en stijl. Een spijkerjasje of leren jasje geeft je een sportieve en stoere look tijdens je reis.

Als je naar een warm land gaat, is een grote dunne sjaal ook een geweldige manier om stijl toe te voegen aan een basic outfit. Deze kun je ook gemakkelijk in je handbagage stoppen als je op de plaats van bestemming bent.