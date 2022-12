Wat mag je niet missen als je op reis gaat met de auto?

Eindelijk, vakantie. De reis zelf is meestal een kwestie van uitzitten. Maar met de auto kun je in ieder geval volop bagage inpakken zonder maximumgewicht, je eigen route, pauzes bepalen en volop eigen muziek door de auto laten schallen. Heb je al ingepakt? Weet je wat er verplicht in de auto mee moet als je Europa gaat doorkarren? En is je autoverzekering met pechhulp in het buitenland al geregeld? Dit zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden als je met de auto op reis gaat.

Check de geldigheid van je autoverzekering

Je auto verzekeren is stap één. Goed om te weten is dat je autoverzekering in de meeste landen in Europa gewoon geldig is. Je krijgt van je verzekeraar een groene kaart wanneer je daar je autoverzekering afsluit. Daarop vind je alle landen waar je autoverzekering dekking biedt. In de doorgestreepte landen op deze kaart, je raadt het al, ben je niet gedekt. Deze kaart is een internationaal verzekeringsbewijs, dus is handig (niet verplicht) om mee te nemen.

Wat moet je verplicht in de auto hebben als je op reis gaat?

Natuurlijk heb je altijd je rijbewijs op zak als je in de auto stapt. Maar ook je kentekenbewijs en identiteitsbewijs moet je bij je hebben. Welke veiligheidsartikelen je in het buitenland verplicht in je auto moet mee vervoeren, verschilt van land tot land. Google zeker even wat de regels zijn in het land van jouw bestemming. Milieustickers, alcoholtesten en brandblussers: het loopt nogal uiteen.

Wellicht een open deur, maar toch een goede tip: het is altijd handig om een reservesleutel van je auto bij je te hebben. Een gevarendriehoek, veiligheidsvest, reservelampen, EHBO-doos en reservebril inpakken, is ook een goed idee. Wil je echt goed voorbereid zijn, gaan dan ook op stap met een uitgeprint Europees schadeformulier. Hope for the best, prepare for the worst!

Maak je auto vakantieklaar

Pech onderweg is het laatste wat je wilt. Ga daarom goed voorbereid op pad:

Peil de olie.

Vul de koel- en ruitenwisservloeistof aan.

Controleer de bandenspanning en stel waar nodig bij.

Check of je zomer/winter- en reservebanden nog voldoende profiel hebben en geen scheurtjes vertonen. Banden ouder dan 10 jaar hebben waarschijnlijk hun beste tijd gehad.

Controleer het maximale laadgewicht van je auto voordat je je bagage gaat inladen.

Allemaal afgevinkt? Rij veilig en heb een heerlijke vakantie.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Univé.