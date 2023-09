Luuk Koelman: 'Voor oud-SGP-leider Kees van der Staaij is geloof gewoon een andere manier van zeker weten'

Kees van der Staaij vertrekt, jammer. Het fijne van Kees is, dat je altijd precies weet wat je aan hem hebt. Geen verrassingen, want Kees is van de SGP. Altijd ferm met de hakken in het zand, want zijn geloof is de enige echte waarheid.

Volgens Kees maakt het niet uit of je nu gelooft dat de wereld door God is geschapen óf dat er een oerknal was. Immers, je neemt zoiets altijd aan op gezag van anderen. Gelovigen op gezag van de Bijbel, atheïsten op gezag van de wetenschap. Dus wat Kees betreft is geloof gewoon een andere manier van zeker weten.

Enfin, nu volgt Chris Stoffer hem dus op als leider van de SGP. Stoffer twitterde laatst dat hij samen met Kees vragen heeft gesteld aan het kabinet, want: ‘Pakistaanse christenen hebben onze hulp en ons gebed nodig.’ Dat is een oproep waarover ik graag even mag nadenken. Bidden is – zeggen ze altijd – het gesprek aangaan met God. Maar in de praktijk verloopt zo’n onderonsje altijd als volgt: eerst prijs je Hem en vervolgens vraag je ongegeneerd om Zijn gunsten. Het is allemaal behoorlijk egocentrisch. Geen wonder dat God nooit iets terugzegt.

Natuurlijk zijn er genoeg gelovigen die niet voor zichzelf, maar voor een ander bidden. Zo bidden Chris en Kees voor Pakistaanse christenen. God is almachtig, zo redeneren ze. Het is voor Hem een peulenschil om een eind te maken aan hun vervolging. Dus als de huizen en kerken van Pakistaanse christenen straks niet meer in de fik worden gestoken, dan komt dat volgens Chris en Kees door God.

Maar wat nu als het Opperwezen níét ingrijpt? Daar hebben Chris en Kees ook een antwoord op. Dat is omdat God een plan en doel met de wereld heeft. Maar als dat zo is, wat is dan het nut van bidden? Als God een plan heeft, dan doet Hij niet aan verzoeknummertjes. Tenminste, dat mag je hopen, want anders zou Hij nauwelijks meer zijn dan een Romeinse keizer die af en toe verveeld genade schenkt als het publiek in de arena daarom vraagt. Iemand die zijn oren laat hangen naar de luimen van het volk. Zo dom zal God na 2000 jaar kommer en kwel toch niet zijn? Hij is gekke Henkie niet!

Enfin, niemand die daarover uitsluitsel kan geven, want waar wetenschap om kennis draait, daar is onze kennis van God (mocht Hij überhaupt bestaan) welbeschouwd nul. Dus gooien gelovigen er nóg een aanname tegenaan: de Bijbel is het Woord van God. Daarom weten ze zeker dat de aarde 6000 jaar oud is en Adam en Eva de eerste mensen waren. Geloof is niets meer dan een berg aannames.

Geen enkele christen kan dus met zekerheid zeggen dat wat hij gelooft de absolute waarheid is. Toch handelen ze daar wel naar. Zo ondertekende Kees ooit de Nederlandse versie van een Amerikaans pamflet, dat stelt dat homoseksuelen van hun geaardheid kunnen genezen. Knap dat hij daar zo zeker van is. Maar hé, zo is Kees. Het is waar, omdat híj het gelooft.