Dick Advocaat: 'Ik heb de NOS afgezegd, omdat ik daar niet wilde zitten met Van Hooijdonk'

Gedonder buiten de lijnen: welke voorgeschiedenis kent de vete tussen Pierre van Hooijdonk en Maurice Steijn?

Het boterde al lange tijd niet tussen Pierre van Hooijdonk en Ajax-trainer Maurice Steijn, voordat eerstgenoemde een boude bewering deed over de ander. Hun gebakkelei gaat al terug naar de tijd dat Steijn nog trainer was van NAC. Daar speelde toen zoonlief Sydney van Hooijdonk onder Steijn, die hem niet altijd opstelde en hem zelfs een aantal keer pas in de laatste minuten liet invallen. Tegen het zere been van pappa Pierre natuurlijk, die sindsdien iedere mogelijkheid aangrijpt om Steijn zwart te maken. Op de vraag van Wilfred Genee aan Maurice Steijn of hij Pierre van Hooijdonk een lul vindt, antwoordde Steijn enige tijd geleden al volmondig ‘ja’.

Wat was er recentelijk precies aan de hand?

Pierre van Hooijdonk is voetbalanalist bij Studio Voetbal en noemde Maurice Steijn onder meer een ‘luie trainer’ in de tijd dat hij voor NAC werkte. Van Hooijdonk zei: ‘Dan bedoel ik: drie, vier dagen de spelers vrij geven. En dan ga ik me op glad ijs begeven, maar... duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars over spelers. Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend. Mattijs Manders. Welke spelers? Dat kun je zelf opzoeken.’ Van Hooijdonk kwam in opspraak na deze ongefundeerde opmerking over Steijn. Diens advocaat kondigde een kort geding aan, dat werd ingetrokken nadat Van Hooijdonk zijn excuses aanbood. Hij schoof twee weken niet aan als tafelgast bij Studio Voetbal. Van Hooijdonk zocht contact met Steijn om het uit te praten, maar daar bedankte de Ajax-trainer vriendelijk voor...

Ik vind Pierre van Hooijdonk een enorme lul

Wat vindt Pierre van Hooijdonk van zichzelf?

‘Met name Nederlanders lijken er nogal eens moeite mee te hebben om hun fatsoen te bewaren.’

Wat vinden wij van Pierre van Hooijdonk?

De onfatsoenlijkheid zelve.

Wat vinden anderen van Pierre van Hooijdonk?

Dick Advocaat - voetbaltrainer

‘Van Hooijdonk heeft mij tijdens mijn trainerschap bij Feyenoord in het NOS-programma Studio Voetbal ‘old school’ genoemd. Ik vroeg mij toen af waarop hij dat baseerde. We hadden bij Feyenoord de modernste mensen rondlopen, die allerlei data aan mij voorlegden. Dat wist hij niet, want ik zag hem nooit. Het irriteerde me. Ik had in 2020 een uitnodiging van de NOS om daar iets te doen als analist rond het EK voetbal die zomer, maar dat heb ik toen afgezegd. Ik ging daar niet met Van Hooijdonk zitten. Of ik een schets van zijn karakter kan geven? Als ik dat zou kunnen, had ik het gedaan, maar daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Ik heb hem alleen maar meegemaakt bij het Nederlands elftal, voor de rest niet. Dus aan mij is het niet besteed om iets over zijn persoonlijkheid te zeggen.’

Riemer van der Velde - oud-voorzitter Heerenveen

‘In Van Hooijdonks tijd bij RBC werd ik getipt door VI-journalist Bert Nederlof dat er een topper rondliep die we moesten ophalen. Heerenveen was toen in 1991 net te laat, NAC had ’m al gecontracteerd. Ik ben hem blijven volgen en vond hem een enorm actieve spits die veelzijdig scoorde. In zijn nadagen ontwikkelde hij zijn vrije trap tot in perfectie. Ik ben Pierre hier en daar wel tegengekomen, hij was ook wel iemand van de derde helft. Ik herinner me dat ik Pierre weleens aan de bar bij Feyenoord heb gesproken, hij was een gezellige gast. Een prima kerel die zijn voetbalcarrière fantastisch heeft doorlopen. Onlangs heb ik hem nog een paar keer ontmoet toen zijn zoon bij ons voetbalde. Of die net zo goed wordt als zijn vader? Nee. Maar hij doet wel erg zijn best. Ik ben het niet altijd met Pierre eens als het over voetbal gaat, maar dat hoeft ook niet. Wat zijn akkefietje met Steijn betreft: als je iets over iemand zegt dat beledigend is en je kunt het niet waarmaken, dan kun je het beter niet zeggen. Maar hij heeft het teruggenomen, dat is keurig.’

Willem van Hanegem - voormalig profvoetballer

‘Van de rel tussen Van Hooijdonk en Steijn in Studio Voetbal heb ik niks meegekregen. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik dat soort programma’s nooit kijk. Pierre heb ik meegemaakt bij het Nederlands elftal, toen ik assistent-bondscoach van Advocaat was. Of Pierre een lastige kerel is? Weet ik niet. Ik trainde niet met hem en ouwehoerde niet met hem.’

Robin van Persie - aartsvijand

Bij de NOS: ‘Het is geen ellende met hem, maar soms kom je mensen tegen met wie het klikt en soms met wie het niet klikt. Ik heb niks tegen Pierre, maar ook niet zoveel met hem volgens mij.’

Victor Vlam - mediakenner

In MISCHA! op NPO Radio 1: ‘Je kunt niet allerlei zaken suggereren en dan volstrekt geen toelichting geven. Ik vind het echt een totale diskwalificatie van hemzelf op dit punt. Het lijkt ingegeven te zijn door rancune. Het is iets wat al heel lang voortduurt. Pierre van Hooijdonk zit wekelijks af te geven op Maurice Steijn. Ik vind het echt een heel grote schande.’

Özcan Akyol - schrijver

In zijn column in AD: ‘Als je een fandag voor voormalig voetballer Pierre van Hooijdonk wilt organiseren, hoef je niet op zoek naar een ontzettend grote zaal. Op het veld, in zijn beste tijden, liet hij prachtige dingen zien, die je nog steeds op YouTube kunt bekijken, maar de afgelopen jaren stort het koninkrijkje in. Zijn grootste probleem is dat hij persoonlijke vetes door zijn commentaar laat sluimeren. Hij krijgt het niet voor elkaar om zijn wrok te filteren uit zijn woorden. Dat hij Maurice Steijn betichtte van louche deals is een nieuw dieptepunt in een toch al discutabel oeuvre.’

René van der Gijp - criticus

In Vandaag Inside: ‘Het was zo pijnlijk. Wat een lulligheid. Het was geen Ibrahimovic, maar het is een grote voetballer geweest. Hij heeft bij Feyenoord en bij Celtic gespeeld, hij was in Turkije een grootheid. En dan zit je er zo bij. Ik werd er gewoon verdrietig van. Ik heb nog nooit zo’n dood vogeltje zien zitten. Kom op man, maak een grap.’

Johan Derksen - criticus

In Vandaag Inside: ‘Pierre zit daar inderdaad als lulletje lampenkatoen de hele avond te luisteren. Ook in moeilijke tijden moet je gewoon een grote bek houden.’