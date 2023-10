Leden PvdA/GL: Timmermans en Klaver moeten uitspraken over Israël inslikken

Zowel Timmermans als Klaver hebben zich de voorbije dagen uitgelaten over de oorlog in Israël. Die uitspraken vielen niet bij iedereen binnen de partij in goede aarde. Timmermans sprak van een 'terreurzaaiende verrassingsaanval' die ‘op geen enkele manier gelegitimeerd kan worden’. Klaver wees op het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen Hamas.

Verschillende leden van PvdA/GL hebben naar aanleiding van deze uitspraken een oproep gedaan aan de besturen van de partijen en eisen een rectificatie van de twee heren.

Brief aan Timmermans en Klaver

De Telegraaf meldt dat de krant een brief van enkele partijleden in handen heeft gekregen die is opgesteld door Juliette Matthijssen (lid van zowel GroenLinks als de PvdA) en door meerdere leden is medeondertekend. In de brief vragen zij aan Timmermans en Klaver om hun uitspraken te rectificeren. "Wij keuren het geweld van Hamas af en vragen u ook niet om dat goed te keuren", staat in de brief. "Wij vragen u echter wel een eerlijke schets van de situatie te geven en de oorsprong van het geweld in context te duiden." Oftewel: de briefschrijvers vinden dat Timmermans en Klaver voorbijgaan aan het feit dat er aan de handen van Israël net zoveel bloed kleeft als aan die van Hamas.

Aankomende zaterdag vindt er in Ahoy in Rotterdam een gezamenlijk partijcongres plaats. Dit hete hangijzer zal hier ongetwijfeld voor verdere verhitte discussies gaan zorgen