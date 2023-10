Bart Nijman: 'Als Timmermans premier wordt, zetelt ook de Palestijnse terreurlobby in het Torentje'

Hoewel ik al dagenlang amechtig, moedeloos en in volledig besef van de zinloosheid van mijn in uitroeptekens geschreven uitingen van afschuw wild in de rondte twitter over de meest dodelijke aanval op joden sinds de Holocaust (laat dat besef even indalen, alsjeblieft), denk ik toch een relevante, coherente gedachte gevonden te hebben om alhier met u te delen: een zorgwekkend haakje met de Nederlandse verkiezingen.

GroenLinks en de PvdA zijn met een dun soldeerlijntje aan elkaar gesmeed om als één lijst mee te doen aan de verkiezingen. Hun troef is Frans Timmermans, die met zijn emotionele oplichters truukjes hele volksstammen weet te misleiden dat hij een goede staatsman zou zijn. De kans dat hij het wordt, is vrij groot.

Maar behalve die premierskandidaat en het gegeven dat beide partijen zich ter linkerkant van het politieke spectrum bevinden, is er geen solide fundament onder de fusie gegoten. Er zijn geen beginselverklaringen, geen gezamenlijke statuten en behalve een paar als verkiezingsprogramma vermomde velletjes campagne-retoriek heeft nooit iemand diepere politieke weerbaarheidstesten van hun wederzijdse principes uitgevoerd.



Totdat de gruwelijke Palestijnse geweldsdaden in Israël zich voltrokken. Onmiddellijk zie je dat de Bolle van Brussel in zijn kielzog een diepgewortelde afkeer van ‘Israël’ en ‘het zionisme’ meetrekt aan met name de moreel gammele GroenLinkse vleugel van zijn papieren verkiezingsvliegtuigje. Ik gebruik aanhalingstekens, omdat ik de zware term antisemitisme tracht te vermijden - ergens geloof ik namelijk wel dat de meeste Israëlcritici vooral vóór de Palestijnse bevolking zijn en daarmee niet automatisch jodenhaters.



Het is makkelijk om lacherig te doen over enkele GroenLinksers die letterlijk een rectificatie eisten voor de woorden van steun die hun PvdA-partijleider twitterde richting de diep getroffen bevolking van de joodse staat, omdat bij GroenLinks de kleuren van Hamas feller wapperen dan de Davidster van ‘kolonisator’ en ‘onderdrukker’ Israël. Zelfs hun eigen Jesse Klaver werd ter verantwoording geroepen.



Maar dit conflict is niet grappig. Het is niet eens een conflict: in tegenstelling tot GroenLinks-PvdA heeft Hamas wél een beginselverklaring en daarin staat letterlijk hun doel om alle joden uit te roeien, en daarmee de staat Israël te vernietigen.



Dat weerhield talloze GroenLinksers zoals Amsterdams gemeenteambtenaar Tofik Dibi, het Rotterdamse raadslid Larissa Vlieger of DWARS-jongeren als Jens Bosman en Sabine Scharwachter er niet van hun afschuw over de ‘ongure’ woorden van Timmermans uit te spreken. Diverse GroenLinksers uiten steun voor de zogenaamde Palestijnse zaak, maar geen medeleven met de joodse slachtoffers van Hamas. Kamerlid Kauthar Bouchallikht, in het verleden gezien op foto’s bij Palliedemo’s waar met hakenkruisvlaggen gezwaaid werd, ontbrak bij de herdenking in de Tweede Kamer.



Dat zijn geen haarscheuren, dat is een schisma in de politieke fopfusie. Erger is dat Timmermans premier kan worden. Dan zetelt ook de Palestijnse terreurlobby in het Torentje.