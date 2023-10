Ex-Snollebollekes Maurice Huismans: 'Was Rob Kemps inderdaad toen wel zo’n goede vriend? Ik heb geen idee’

Hij kan een feestje bouwen, maar de boel blijkbaar ook weer flink verstieren?

Daar lijkt het wel op. In juni 2020 vertelde Kemps nog in Nieuwe Revu: ‘Ik kan niet zingen en ik kan niet dansen, maar ik breek de tent wel af.’ Dat heeft de springende schuinsmarcheerder dan ook letterlijk in zijn liefdesleven gedaan. Kemps kreeg zo’n zes jaar geleden een relatie met Miriam Swinkels. In 2019 werden de twee ouders van zoontje Manu. In juni vorig jaar verwelkomden ze dochtertje Lola in het gezin. Swinkels heeft nog twee kinderen uit een eerdere relatie, Demi en Chrissi, van wie Kemps dus de peetvader werd. Van links naar rechts hopte de hossende charlatan van Miriam naar Stephanie, een achtergronddanseres met mooie blauwe ogen en lange blote benen. Dat laatste weten we, omdat de kinderlijk verliefde Kemps foto’s op Instagram post van alles wat hij met zijn nieuwe liefje meemaakt: samen naar Parijs, samen naar Colombia, samen slakken zoeken in een vochtig bos, samen zandkoekjes bakken met ieder een parkiet op de schouder, samen sneupen naar ongepoetste koperen vazen in slecht verlichte kringloopwinkels. Op een van die glibberige foto’s zat Stephanie in een bijna blote poeperd met Kemps te lebberen op een bruggetje over de Seine.

Waarom krijgt Kemps momenteel zo de wind van voren?

Sowieso geldt voor hem het adagium dat wanneer je je hoofd boven het maisveld uitsteekt, je kop eraf gaat. Kemps is iets te snel iets te populair geworden. De ene na de andere hit met Snollebollekes. Uitverkochte zalen, uitverkochte concerten in het Gelredome, optredens in de JC Arena met De Toppers, een eigen evenement met het Totalloss-festival. Daarna kreeg Kemps – los van zijn feestact – kansen om met Matthijs van Nieuwkerk een programma te maken en werd hij veelbelovend vastgelegd als de nieuwe presenteersensatie bij Talpa. Zijn tv-ambities flopten echter door magere kijkcijfers, maar het succes steeg Kemps desalniettemin naar zijn Snollebolleke. Hij dumpte de moeder van zijn jonge kindjes voor de wulpse derrière van zijn achtergronddanseres en laat geen gelegenheid onbenut om te melden hoe verliefd hij is op zijn hitsige huisgenote. Bij een recente foto van hun bezoek aan de première van de musical Piaf schreef de voormalige frietverkoper uit Best: ‘Ik kan niet precies beschrijven hoe het voelt, maar met jou is alles anders, beter, fijner en mooier.’ Velen walgen van het hengstengedrag van de losgeslagen carnavalpuber en de kritieken zijn dan ook niet van de lucht.

‘De manier waarop Rob Kemps zijn nieuwe liefdesgeluk etaleert is echt bizar’

Wat vindt Rob Kemps van zichzelf?

‘Ik ben een geluksvogel. Het is een cliché maar ik heb familie, vrienden, iedereen is gezond.’

Wat vinden wij van Rob Kemps?

Stop ’ns met springen op andere vrouwkes, nondeju.

Wat vinden anderen van Rob Kemps?

Kimberley Klaver - zus van Stephanie

‘Ik ben uit eten momenteel, wat kan ik voor jullie doen? Ah, Rob. Ik hoop dat jullie wel een beetje lief voor hem zijn. Hoe het is om Rob als zwager te hebben, daar ga ik niks over zeggen. Dat heb ik met hem afgesproken: het is niet aan mij om daar iets over te melden. Nog niet. Misschien over een tijdje. Ik vind hem een hartstikke lieve gozer, maar verder wil ik daar on the record niks over kwijt, behalve dat ik hen alle geluk toewens. En wees lief voor Rob. Let’s spread more love in the world.’

Paulien Timmer - expert liefde & relatie

‘Als je in een relatie zit met kleine kinderen, sta je samen voor een enorme uitdaging. Je bent soms meer een team in de zorg en opvoeding van de kids, dan dat je nog liefdespartners bent. Dat is een fase. Sommige mensen hebben daar meer last van dan anderen, en kunnen in die periode sneller verliefd worden op iemand anders. Het is in dat geval vaak een soort vlucht. Als Rob Kemps optreedt met Snollebollekes, zou hij zich even in een totaal andere wereld kunnen voelen dan de thuissituatie met vier jonge kinderen. Door de aanwezigheid van een leuke danseres bij die optredens, kan dat verlangen naar die andere wereld worden versterkt. Hij denkt misschien dat hij het nu helemaal heeft gevonden, want hij zegt dat met haar alles leuker, beter en fijner is. Wat trouwens heel pijnlijk is voor zijn ex-vrouw om te vernemen. Zijn uitspraken zijn gebaseerd op hoe hij zich op dit moment voelt in deze prille relatie. Als mensen verliefd zijn en hebben gekozen voor een nieuw iemand, hebben ze de behoefte om die keuze voor zichzelf te bevestigen en te rechtvaardigen. Ze kijken dan met een bepaalde bril naar hun vorige relatie en denken dat ze zich nog nooit zo gevoeld hebben als nu. Ze voelen zich verliefder dan ooit tevoren, terwijl dat objectief gezien helemaal niet waar hoeft te zijn. Het is heel goed denkbaar dat Kemps voorheen op zijn ex net zo verliefd was. Het is te hopen dat de moeder van zijn kinderen dat in perspectief kan zien en dat ze zich realiseert dat Kemps zeker wel van haar gehouden heeft. Veel mensen schijnen te denken dat ze er altijd iets mee moeten, als ze verliefd worden, en dat ze hun gevoel moeten volgen. Daar sta ik absoluut niet achter.’

Maurice Huismans - ex-Snollebollekes

‘Twee jaar geleden ben ik uit Snollebollekes gegaan. Sindsdien ben ik Rob een keer of drie tegengekomen en dan doen we alsof er niks aan de hand is. Ik denk dat het voor hem makkelijker was dat ik me niet meer met de act zou bemoeien, omdat hij alles op zijn manier kon doen. Dat hebben meerdere artiesten wel; dan is er minder tegenspraak. Zijn eerste ex vond ik een hele leuke, normale meid. Miriam kende ik een beetje, ook leuk en niks mis mee. Hoe hij bij haar weg is gegaan, verdient volgens velen niet de schoonheidsprijs. Maar als iemand voor zijn eigen geluk kiest, vind ik niet dat een ander daar per se een mening over hoeft te hebben. Ik ken Rob nu tien jaar en in die tijd heb ik hem wel wat zien veranderen. Van die leuke buurjongen naar iemand die zakelijker is geworden en wat meer aan zichzelf denkt in plaats van aan de mensen om zich heen, zowel op zakelijk gebied als privé. Als medeoprichter van Snollebollekes heb ook ik hem als – iets te zware – patatbakker aardig op de rit geholpen. We gingen naar het buitenland, we sliepen bij elkaar. Als je nagaat dat we elkaar de laatste twee jaar drie keer twintig seconden hebben gesproken, dan vraag ik me af: was Rob inderdaad toen wel zo’n goede vriend? Ik heb geen idee.’