Interview met René van der Gijp

Het is hem weer gelukt: De wereld volgens Gijp is, na het succes van Gijp, opnieuw een bestseller. René van der Gijp (55) over de humor van succes, de rouw om zijn vriendin en de band met hun zoon. ‘We hebben het iedere dag wel vijf keer over zijn moeder.’

Voor heel veel topsporters is het moeilijk dat het hoogtepunt van hun leven al op jonge leeftijd achter ze ligt, zeg je in De wereld volgens Gijp...

‘Dat geldt voor veel voetballers, maar ook, denk ik, voor iemand als Michael Boogerd. Vind na zoveel overwinningen die door – weet ik veel – meer dan honderd miljoen mensen zijn bekeken nog maar eens iets dat zoveel voldoening geeft. Vandaar dat veel sporters na hun carrière in de sport blijven hangen. Dan kun je ook blijven praten over vroeger. Ik was een keer met Wim Kieft bij PSV, toen Guus Hiddink daar trainer was met Fred Rutte. We blijven daar ’s middags eten, een uitsmijtertje en zo, weet je wel. Toen we terugreden zei Wim tegen mij: “Zou jij dat kunnen? De hele dag praten over druk zetten, voor de bal uit verdedigen, knijpen, terugzakken, vallende bal. Elke dag weer?” Ik zei dat ik dat niet zou kunnen. Daar zou ik echt afgestompt van raken. En ook altijd weer aankomen met de verhalen over toen je zelf voetbalde. Daar moet je godverdomme maar zin in hebben, iedere dag weer. Dat altijd weer over vroeger praten. Als je 40 bent, valt dat nog mee. Dan is het nog maar een jaar of zeven geleden, in mijn geval, dat je zelf voetbalde. Maar nu ik 55 ben, is het voor mij een eeuwigheid geleden, man. Hele generaties heb ik daarna zien opkomen, die alweer gestopt zijn. Dat is best raar. Tot dadelijk mijn generatie aan de beurt komt. Nu is de generatie-Cruijff aan de beurt, dan nog één, en dan kom ik. Ik ben nu op een leeftijd waarop ik zie dat iedereen om me heen begint te kwakkelen. Kunstheup, suiker: er komt nu ook tegenwind. Het is ook zo vervelend dat je er nu zo weinig aan kunt doen.'